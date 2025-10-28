El pleno del Ayuntamiento da luz verde a la ampliación del IVO con los votos del equipo de Gobierno

Archivo - Tramo peatonal de la calle Gregori Gea de València, entre el edificio del IVO y el parque. - AYTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) se ampliarán con más de 1.700 metros cuadrados del parque Profesor Antonio Llombart, situado en las inmediaciones del citado equipamiento asistencial sanitario que de este modo agrupará sus servicios en una única localización.

Esta ampliación será posible gracias a la modificación del planeamiento acordada este martes en el Pleno de octubre del Ayuntamiento de València que ha contado con el respaldo del equipo de gobierno, la abstención del grupo socialista y los votos en contra de Compromís.

En concreto, este acuerdo contempla el traslado de parte de la zona verde del parque dedicado al fundador del IVO a otros emplazamientos próximos y el consecuente cambio de calificación de tres parcelas que pasarán a ser zonas verdes, una de ellas para mejorar el entorno educativo del CEIP Doctor Olóriz.

Al respecto, el concejal del Grupo Compromís Sergi Campillo ha la ampliación del IVO, pero ha recalcado que no tiene que hacerse "a costa de perder espacio verde en el distrito de Campanar". "El vecindario del barrio de Tendetes no tiene por qué sufrir un detrimento de sus espacios ajardinados porque hay otras alternativas para ampliar el equipamiento sanitario que se podría sumar al resto de servicios del complejo sanitario habilitado en la antigua Fe", ha argumentado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, que ha iniciado su intervención con una "defensa de labor que desarrolla el IVO, por su gran lucha contra el cáncer", ha recordado que "la propuesta de su ampliación no ha recibido alegaciones por su importancia".

"El cáncer no es una batalla individual, es un desafío que nos une y con este acuerdo ponemos facilidades para que un centro de referencia por su asistencia integral, investigación y diagnóstico precoz trabaje en las mejores condiciones, lo que redundará en beneficio de las personas enfermas", ha recalcado Giner, quien también ha celebrado que "la modificación del planeamiento responde a necesidades dotacionales del vecindario de la zona".

De hecho, la parcela que se encuentra entre las calles del Doctor Machí, Reus y Periodista Llorente, colindante al edificio de Bombas Gens y justo enfrente del Parque de Marxalenes, junto al CEIP Doctor Olóriz, pasa a ser zona verde. Asimismo, la parcela ubivada en la intersección de la calle del Professor Beltrán Báguena y la avenida Menéndez Pidal, y la conformada por las calles de Francesc Tárrega, Tramuntana y l'Enginyer la Cierva, también incrementarán los metros cuadrados de zona verde de la ciudad.