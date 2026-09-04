El pleno del Consell aprobará el próximo martes la subida salarial pactada para los docentes a partir de septiembre

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, este viernes durante su visita a una escuela infantil de Polop (Alicante) - GVA

ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que los docentes van a empezar a cobrar el aumento salarial pactado en las mesas sectoriales a partir de este mes de septiembre, y ha avanzado la celebración de un pleno del Consell extraordinario el próximo martes para dar luz verde a la medida, que tendrá efecto retroactivo desde el pasado día 1.

Así lo ha indicado durante una visita a la Escuela Infantil de Primer Ciclo Ponoig en Polop (Alicante), a la que también ha asistido la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, a pocos días del arranque del nuevo curso escolar.

Allí, el máximo representante del gobierno valenciano ha señalado: "Los compromisos que adquirimos con la comunidad educativa van a ser una realidad, empezando por ese aumento salarial pactado con CSIF y ANPE y que refleja que, cuando hay voluntad de diálogo y de mejorar las cosas, hay un gobierno de la Generalitat comprometido a hacerlo".

Según un comunicado del ejecutivo autonómico, Pérez Llorca ha trasladado que "este mes de septiembre todos los docentes tendrán ese incremento de 75 euros en la nómina, y que, cuando se apliquen las tres fases acordadas, dejará a los profesores por encima de la media nacional".

Todo ello, ha continuado el 'president', "a pesar de" algunos sindicatos "como el STEPV", que "no quisieron pactar esta medida", y a los que ha demandado "el mismo rigor que está demostrando el Consell" para "cumplir con lo acordado en las negociaciones", ha indicado.

"VA A SER BUENO"

Pérez Llorca ha garantizado la puesta en marcha del resto de iniciativas anunciadas en junio para el curso escolar 2026-2027, del que ha indicado que "va a ser bueno" porque "el plan educativo más importante que se va a desarrollar en España" será en la Comunitat.

Así, ha remarcado que, "como primeras medidas este año, se van a destinar 32 millones de euros para iniciar el Plan EduClima, diez millones de euros para activar el Plan Recole, aumentar en un 36 por ciento los profesionales de educación social, poner en marcha 48 nuevas aulas UECO con incorporación de 144 profesionales a la Inclusión Educativa, crear 19 nuevos ciclos de FP con fondos propios así como destinar 35 millones de euros a la contratación de profesionales para la escolarización sobrevenida". También "se impulsará el Plan Edificant y se pondrá en marcha el Plan de Inversión Educativa Directa de la Generalitat".

Igualmente, ha resaltado su "compromiso" con "el descenso de las ratios" y ha aseverado que "la bajada se empezará a aplicar en el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2027-2028".

VISITA A UNA ESCUELA INFANTIL

El jefe del Consell ha hecho alusión a la "apuesta" del Consell por la educación gratuita de cero a tres años durante su visita a la Escuela Infantil de Primer Ciclo Ponoig de Polop, que cuenta con 21 alumnos de cero a dos divididos en dos unidades.

La Generalitat ha aseverado que este centro "es uno de los beneficiarios de esta iniciativa para la que el Consell invertirá este curso 2026-2017 163 millones de euros". Sobre este asunto, Pérez Llorca ha reafirmado el "compromiso" para "ayudar en la conciliación laboral y familiar". "Hemos pasado de 21.000 alumnos en estos centros a 48.000 desde su inicio", ha apostillado.

"Estas son las políticas valientes que hacen avanzar a una sociedad y en las que ha trabajado desde el inicio de la legislatura el gobierno de la Generalitat", ha concluido el jefe del Consell.