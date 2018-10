El pleno de las Corts rechaza todas las enmiendas de PP y C's a Presidencia y Hacienda

Publicado 21/12/2015 19:44:16 CET

PP pregunta por el gasto del Consell de 28€ de la caja fija en el Ritz y el PSPV propone una comisión sobre su uso en los últimos 20 años

El pleno de las Corts Valencianes ha rechazado este lunes, con los votos de PSPV, Compromís y Podemos, todas las enmiendas presentadas por los grupos popular y Ciudadanos a las cuentas para 2016 de Presidencia, Igualdad y Políticas Inclusivas y Hacienda y Modelo Económico, tras un debate en el que el PP ha calificado los presupuestos de "irreales, irresponsables, distantes, demagogos, opacos, sectarios, delatores, cobardes y transitorios" y el PSPV ha subrayado que serán "los primeros gestionados por un presidente cuya honradez no puede ser gestionada".

En el área de Presidencia, el diputado del PP Jorge Bellver ha criticado que los gastos que aparecen en el presupuesto deberán reducirse porque "no están sustentados en ingresos reales" y ha criticado que en un momento en que "todo el mundo hace esfuerzos para reducir gastos de funcionamiento" el Consell "se ha empeñado en aumentar la administración con una Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias "fantasma", que sólo existe a efectos presupuestarios, dinero que los 'populares' defienden vaya a Protección Civil o Cruz Roja.

Asimismo, ha lamentado que hayan pasado el "rodillo" a cualquier propuesta que provenga del PP en materia turística y han demostrado en las distintas partidas que "la secta es lo más importante, sea premiando mataderos o castigando asociaciones valencianas por el mero hecho de serlo", entre las que ha citado el Misteri d'Elx, el Tribunal de las Aguas o Lo Rat Penat y la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

También ha apuntado que se aumenta un 20 por ciento el gasto de personal en Presidencia "para aumentar los asesores a disposición de (Ximo) Puig", ha asegurado que el Consell no se ha "atrevido" a poner "negro sobre blanco" en los presupuestos lo que quería poner por las elecciones y ha manifestado no saber "muy bien cómo va a acabar esta partida" y si lo va a hacer "en manos de Puig o de la señora (Mònica) Oltra".

Por su parte, el socialista José Muñoz ha recordado que el PP ha sido el que ha pasado el "rodillo" durante 20 años, ha criticado las "falsedades" vertidas por Bellver y ha criticado, por ejemplo, que tengan "la sangre fría" de hablar de asesores y recolocación de personal quienes hasta hace meses formaban parte de un gobierno "que ya todo el mundo cataloga de corrupto sin que nadie pueda discutirlo" y que gastaba "un 30 por ciento más en asesores". Además, ha agregado: "Pocas lecciones de presupuestos, de cómo gestionar la economía, ustedes tienen por purgar muchos pecados antes".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Antonio Subiela ha defendido la necesidad de aumentar el presupuesto a las asociaciones de víctimas del terrorismo, ante lo que la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà ha indicado que ya hay líneas presupuestarias a su favor y ha lamentado la "utilización perversa" de las víctimas.

FINANCIACIÓN Y CAJA FIJA

Durante el debate de los presupuestos de Hacienda, el 'popular' Rubén Ibáñez ha presentado unas enmiendas con las que su grupo pretendía conseguir mayor "agilidad" en la gestión, reducir el plazo de pago de la administración, incrementar la captación de fondos europeos y mejorar la información del estado mensual del presupuesto para que los grupos conozcan no las cuentas en particular, sino las líneas concretas. Asimismo, ha indicado que hay 1.325 millones que el Consell espera recibir como consecuencia de la infrafinanciación, con lo que "no pueden hablar de infrafinanciación en este presupuesto".

Precisamente la infrafinanciación ha copado buena parte de las poco más de dos horas de debate, con acusaciones cruzadas entre los grupos, y también han aparecido los gastos con cargo a la caja fija, después de que el socialista José Muñoz criticara que el PP planteara en una enmienda incluir como problemática la falta de transparencia de la caja fija después del "descontrol" que había en su caja fija, con la que "pagaban publicidad institucional, zapatos, trajes* era una auténtica vergüenza". Por ello, ha indicado que no hay que meterlo como objetivo problemático en el presupuesto, sino que los 'populares' deberían "hacer una enmienda a su propia gestión" en este tema.

Por su parte, Ibáñez ha señalado que cuando hablan de caja fija lo hacen "de futuro" y ha manifestado querer saber "quién se ha gastado 28 euros en el Ritz de su gobierno actual y quién ha pagado un balneario en la ciudad de Valencia". El socialista le ha propuesto, en respuesta, la creación de una comisión de investigación para ver qué ha pasado con la caja fija en los últimos 20 años y ha recordado que "una consellera suya (del PP) el dinero daba en donativos para la Cruz Roja lo cargaba a caja fija, ¿se puede ser más miserable?".

POLÍTICAS INCLUSIVAS

En Igualdad y Políticas Inclusivas, Ciudadanos proponía, entre otras cuestiones, una línea de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, mientras que el PSPV ha recordado que estas son ayudas sobre las que por ley tiene competencia el Estado, mientras el 'popular' José Juan Zaplana ha criticado la "chapuza" en los copagos o el "reparto discrecional" de las ayudas, eliminando las nominativas a entidades como Cruz Roja o Cáritas.

Así, ha mostrado en papel desde la tribuna las enmiendas, les ha roto la esquina en la que figuraba el logo del PP y ha apuntado: "Si quieren ayudar a los demás, vótenlas; si sólo quieren ayudar a los suyos o a los que piensan como ustedes, voten en contra". Desde Compromís, Mònica Álvaro ha manifestado que "sólo hay oportunismo" en las enmiendas del PP y ha criticado que éstos sí hacían un "abuso de poner" financiando a las entidades "que les daba la gana".

En este punto del debate se ha producido un acalorado enfrentamiento dialéctico entre ambos diputados y, al término de la réplica la bancada de PSPV, Compromís y Podemos han protestado enérgicamente al presidente de la Cámara, Enric Morera, que ha asegurado no haber oído nada. El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha manifestado haber oído desde su escaño a Zaplana decir "Mireia, ten cuidado", en alusión a Mireia Mollà, y ha pedido al diputado que aclarara sus palabras y las retirase. Éste, por su parte, ha apuntado que Ferri "tiene el oído muy fino cuando quiere" porque no escuchó en su momento cuando la consellera de Sanidad, Carmen Montón, --según Zaplana, le llamó "sinvergüenza".