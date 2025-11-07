El pleno de la Diputación de Alicante rechaza recuperar el recargo provincial del IAE para financiar el Bono Consumo

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado en el pleno de noviembre de la Diputación de Alicante, celebrado este viernes, una moción del PSPV, respaldada por Compromís, que ha pedido "recuperar el recargo provincial" del impuesto de actividades económicas (IAE) al 25 por ciento para destinar dicha recaudación a financiar y reactivar el Bono Consumo.

Los diputados 'populares' y voxistas han tumbado la propuesta del grupo socialista porque, a su juicio, ello supondría un "aumento de la presión fiscal sobre las empresas". Además, han afirmado que este bono "se ha financiado siempre con remanentes, que ahora no se pueden utilizar por la reactivación de las reglas fiscales" por parte del Gobierno, según ha señalado al institución provincial en un comunicado.

Precisamente, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha subrayado esta idea después de que el diputado socialista y alcalde de Ondara, José Ramiro Pastor, haya indicado que el equipo de gobierno del PP "gestiona miserias heredadas de otras legislaturas".

Como respuesta, el dirigente 'popular' ha acusado a Pastor de dejar "tirados" a los vecinos de su municipio, "a los que mintió y engañó" por, según ha sostenido, "recoger" dinero de la Diputación para ediciones anteriores del Bono Consumo y atribuírselo al consistorio, algo que ha tachado de "miserable".

PLAN PLANIFICA

Por otro lado, el pleno ha aprobado con los votos a favor de PP, Vox y Compromís la modificación del Plan Planifica 2024-2027 para reajustar las anualidades de obras proyectadas. En este punto, el PSPV se ha abstenido.

La diputada socialista Isabel López ha sostenido que la Diputación no ha ejecutado obras de este plan, vendido "a bombo y platillo". "Lo que se propone aquí votar es incluso que las obras vayan más allá de 2027", ha añadido.

Así, ha aseverado que se van a posponer "152 obras". "¿Saben los ayuntamientos que les están quitando el dinero y lo están poniendo en otras anualidades?", ha manifestado, al tiempo que ha calificado esta iniciativa como "fiasco" y "claro ejemplo de la inoperancia de las políticas del PP" porque, a su juicio, "dificulta todavía más las cosas" a los consistorios.

Desde el equipo de gobierno 'popular', el diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabeu, ha acusado al PSPV de ofrecer una "realidad distorsionada" y ha asegurado que hay municipios que "agradecen" a la Diputación "el trabajo que se está haciendo".

En este sentido, ha detallado que este punto aprobado en el pleno supone un "ajuste presupuestario" de esta iniciativa. "Como bien dice el plan, se planifica, y no es una planificación exacta en fechas, porque una obra se sabe cuándo empieza y no cuándo acaba", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha avanzado su voto a favor durante el debate del punto porque es "necesario" que se reajusten las anualidades, aunque ha destacado que "no deja de ser cierto que se reajustan por falta de ejecución". "No estamos para sacar pecho", ha espetado.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Respecto a otras mociones, todos los grupos políticos de la corporación provincial, a excepción de Vox, han suscrito una moción conjunta con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El texto, consensuado por PP, PSPV y Compromís, propone "fomentar la adhesión" al servicio Atenpro entre las entidades locales de la provincia de Alicante, continuar con la formación a profesionales de ayuntamientos y mancomunidades para "mejorar el abordaje y tratamiento de la violencia de género", sensibilizar y concienciar a la ciudadanía e impulsar la prevención desde el apoyo técnico y económico a aquellos proyectos y programas desarrollados con el fin de "fomentar la igualdad en las relaciones de pareja entre la juventud", entre otras medidas.

CONEXIÓN CON EL AEROPUERTO Y HOTEL PALAS

En otro orden de cosas, la portavoz de Vox en la Diputación, Gema Alemán, ha presentado una moción para "agilizar la conexión ferroviaria" del TRAM d'Alacant con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Aunque el resto de formaciones han mostrado su respaldo al objetivo último de la propuesta, finalmente la han rechazado porque, según el grupo socialista, "intoxicaba y manipulaba la realidad", mientras los 'populares' han apuntado que está "mal planteada", tiene "deficiencias" y no presenta "soluciones prácticas". Por su parte, el diputado de Compromís, Ximo Perles, se ha abstenido.

Asimismo, en la parte de ruegos y preguntas, Perles ha insistido en preguntar al equipo de gobierno de la Diputación si "está negociando" con la Cámara de Comercio de Alicante para adquirir el antiguo hotel Palas.

También ha valorado que hay infraestructuras que necesitan una atención "mucho más urgente" por parte de las administraciones, como es el caso del antiguo asilo de Benalúa. Así, ha pedido a la institución provincial que "valore" alguna iniciativa para "colaborar" en adquirir o rehabilitar este espacio y "recuperarlo para uso público y social".

Sobre el asunto del hotel Palas, el presidente de la Diputación ha recordado que ya contestó a ello en el pleno anterior, el de octubre, donde negó haber recibido de la entidad cameral una oferta formal para comprar este edificio.