Los poemas de Estellés y Granell se convierten en rutas por las calles de València para "perdurar en el tiempo"

La hija de Estellés invita a "dar la mano" al poeta, conocer la ciudad y "quererla igual que él"

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las rutas literarias de Vicent Andrés Estellés y de Marc Granell que permitirán recorrer la ciudad de València de la mano de los dos reconocidos poetas y a través de sus poemas se inauguran este viernes 29 y sábado 30, y contarán con la participación del público que se ha inscrito previamente así como con la presencia del propio Granell y de la familia de Estellés.

La presentación de ambas rutas ha tenido lugar este viernes en la Plaza del Ayuntamiento, en el marco de las actividades organizadas con motivo de la Plaça del Llibre, con la presencia de la concejala de Gestión de Recursos del consistorio valenciano, Luisa Notario, y el jefe de Servicio del Gabinete de Normalización lingüística, Vicent Anyó, el propio autor Marc Granell, la hija de Vicent Andrés Estellés, Carmina Andrés, y el rapsoda Vicent Camps.

Estos dos recorridos forman parte de un proyecto de rutas literarias organizado por el consistorio y el Gabinete de Normalización Lingüística que busca ofrecer la oportunidad de "conocer la ciudad a través de la mirada de nuestros autores", según ha asegurado Notario, y que no se queden en "algo efímero", sino que "perduren en el tiempo" en las calles de la ciudad.

Todas las rutas constan de 12 puntos, relacionados con la vida o la obra en cada caso, señalizados con una placa de 25x25 cm de vidrio

encapsulado en aluminio situados sobre la acera, que incluye los logos del Ayuntamiento y del proyecto, el nombre de la ruta y un código QR con una locución del texto del autor en lo referente a ese punto.

Ambos recorridos se pueden hacer presencial o virtualmente, ya que todos los contenidos están colgados en la web municipal, y el público podrá escoger recorrerlo en solitario, en grupo o con un guía. Además, desde el consistorio también se ha editado un díptico de cada una con plano para situar los puntos.

RECORRER LA CIUDAD "DE LA MANO" DE ESTELLÉS

La hija de Vicent Andrés Estellés, Carmina Andrés, ha recordado a su padre durante la presentación y ha rescatado una anécdota de cuando ella tenía tan solo 11 años y le pidieron en el colegio una redacción ambientada en la ciudad de València. "Mi padre se emocionó más que yo, y un domingo me dio la mano para recorrer la ciudad. En cada rincón se paraba y me contaba cosas, historias, y por sus ojos me di cuenta de lo importante que era la ciudad para él y pasó a serlo para mi", ha explicado.

"Después vinieron las luchas, el tema del idioma, la maldita lucha de les senyeres y su muerte. Me echó para atrás y ya no quería hablar de València", ha continuado la hija de Estellés. Sin embargo, tiempo después --tal y como explica--, se plantó la "semilla" de "mucha gente de la cultura y de políticos".

Con todo, Carmina Andrés ha realizado una invitación para todo aquel que se adentre en la ruta literaria del reconocido poeta valenciano: "Os recomendaría que le dierais la mano a mi padre, conocierais València y la quisierais igual que él".

Por su parte, Granell ha reconocido que para él es "un sueño" el poder compartir ruta con V.A. Estellés, a quien ha definido como "un grandísimo poeta al cual no le llego ni a la suela de los zapatos".

GRANELL: "VALÈNCIA, MI CIUDAD QUERIDA"

El escritor valenciano, Marc Granell, ha diseñado su propia ruta por València, la ciudad donde nació y "su ciudad querida". "He sido muy ciudadano y muy poco viajero, muy de la ciudad", ha afirmado, por lo que la elaboración de una ruta física literaria con sus propios poemas significa para él "una satisfacción inmensa, pero también unas emociones tremendas".

Durante la presentación, Granell ha explicado cómo el proceso de elaboración de la ruta le llevó a "unas experiencias inenarrables". "Tuve que recordar toda mi vida para ver qué camino elegiría, dónde pararíamos y qué poemas recitar en estas paradas", ha agregado Granell y ha explicado que esta experiencia le trajo recuerdo de su familia, pero también de compañeros y poetas de los años 70 con los cuales compartió "tantas ilusiones, tantos proyectos y tantas tertulias".

TERCERA RUTA: CARMELINA SÁNCHEZ CUTILLAS

La tercera ruta literaria organizada por el Ayuntamiento de València estará dedicada a la historiadora, novelista y poeta valenciana Carmelina Sánchez Cutillas. Durante el acto de presentación, Notario ha anunciado que, si se cumplen las previsiones, la ruta se inaugurará antes de que finalice el 2021.

Esta ruta se llevará a cabo con la colaboración de la Academia Valenciana de la Llengua (AVL) en el marco del año dedicado a la escritora.