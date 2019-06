Pol Monen, Nuria Herrero y los premios Luna de Valencia protagonizarán la clausura de Cinema Jove

Publicado 27/06/2019 13:13:46 CET

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove celebrará este viernes la gala de clausura de su 34 edición en la que entregará los premios 'Luna de Valencia' que conformarán el palmarés y los galardones 'Un futuro de cine' a los actores Pol Monen y Nuria Herrero. Además, durante la ceremonia, que se celebrará a partir de las 19.00 horas en el Teatro Principal de València, se proyectará la película 'Cronofobia', que presentará su director, Francesco Rizzi.

En palabras del realizador, 'Cronofobia' es "la historia del encuentro de dos personas que viven en una soledad autoimpuesta y fuera del tiempo". "La historia de dos 'prisioneros', que, a pesar de todo, encuentran un modo de comunicarse y de establecer una relación distante y al mismo tiempo íntima", añade.

La idea inicial de la película nació, según Francesco Rizzi, hace unos 10 años, durante una experiencia personal de 'mystery shopping': "El oficio de 'cliente misterioso', con sus pequeños rituales, su deambular permanente y el estudio de 'libretos' propios con los que intenta encarnar diferentes tipos de clientes, me fascinó desde un comienzo y fue el punto de partida para desarrollar una historia interesante sobre la pérdida de identidad".

En la clausura se entregarán también los Premios 'Un futuro de cine' a los actores Pol Monen y Nuria Herrero, galardón que recibieron en pasadas ediciones actores hoy consagrados como Elena Anaya, Marta Etura, Carlos Areces, Leticia Dolera y Adrián Lastra.

La semana pasada Nuria Herrero estrenó la serie de Telecinco 'Señoras del (H)ampa'. También la hemos visto en películas como 'El amor no es lo que era' (Gabi Ochoa, 2013) y 'Toc Toc' (Vicente Villanueva, 2017), en series de televisión como 'Bienvenidos al Lolita' o 'Los misterios de Laura', y en teatro en producciones como 'La pechuga de la sardina' (CDN) o 'La llamada' (Javier Ambrossi y Javier Calvo).

Pol Monen, por su parte, interpretó su primer protagonista en 'Amar' (Esteban Crespo, 2017) junto a María Pedraza, papel por el que estuvo nominado al Goya al Mejor Actor Revelación. Un año después protagonizó junto a José Coronado 'Tu hijo' (Miguel Ángel Vivas, 2018). Monen estará mañana en Cinema Jove para presentar su último trabajo '¿A quién te llevarías a una isla desierta?' (Jota Linares, 2019). La proyección será a las 18.00 horas en la Filmoteca.

PROGRAMACIÓN

El festival continúa en su penúltima jornada con las últimas proyecciones y clausuras de ciclos. Es el caso del Encuentro Audiovisual de Jóvenes que cerrará la edición en el Colegio Mayor Rector Peset con el anuncio del palmarés y la entrega de premios.

En la Filmoteca se verán dos de las películas de Miguel Gomes que componen su trilogía 'Las mil y una noches': 'El inquieto' y 'El desconsolado'. Una mirada ácida a la crisis política, económica y social en Portugal a partir de la reescritura de los cuentos tradicionales de Oriente Medio.

'Los jóvenes Coen' presentan, en el Centre del Carme, una de sus grandes películas, 'Fargo' (1996). Ambientado en su Minnesota natal, el filme les supuso su segundo premio a mejores directores en Cannes y a su protagonista, Frances Mc Dormand, su primer Óscar a la mejor actriz por su embarazadísima policía. La cinta está viviendo una segunda vida a través de la pequeña pantalla, donde su serie homónima y producida por los propios hermanos Coen ya lleva tres temporadas.

En el Teatro Rialto, la Sección Oficial de Cortometrajes. Se proyectarán el Programa 6 con 'Riviera', 'Prosze o cisze', 'Rapaz', 'Dulce' y 'The silence of the dying fish'; el Programa 7 con los cortos 'Nus dans les rues la nuit', 'Rise', 'On the border', 'Le tigre de Tasmanie' y 'Double D' y el Programa 8 con 'Lasting marks', 'Hector Malot: The Last Day of the Year', 'Tracing addai' y 'Fuck you'.

El ciclo 'Los dioses del anime' ofrece dos nuevos títulos: 'La tumba de las luciérnagas', de Isao Takahata, y 'Night is short, walk on girl'. Y el ciclo 'Youth and the wall' concluye con la proyección en el Instituto Francés de 'La promesa, un amor, un muro, una esperanza' (Margarethe von Trotta, 1994). En otoño de 1961, justo después de la construcción del muro de Berlín, Sophie y Konrad intentan escapar del lado oriental al occidental, pero Konrad no lo consigue. Durante los siguientes 28 años sólo se ven en cuatro ocasiones.