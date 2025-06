Polémica en el pleno de Alicante por la presencia de Copé (EU-Podem), con permiso de acogimiento familiar

El edil se niega a irse "de forma voluntaria", Barcala suspende una hora la sesión y avisa de que no tendrá la "fotografía" del desalojo

ALICANTE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha arrancado este jueves con polémica y se ha llegado a suspender durante una hora por la presencia en su asiento del portavoz municipal de EU-Podem, Manolo Copé, que se encuentra de permiso por acogimiento familiar. Copé ha afirmado que no se iba a ir "al menos de forma voluntaria", ya que defiende que se trata de "un derecho, que es el de ejercer el cargo público" que se puede "conciliar" con su situación. El alcalde, Luis Barcala, ha suspendido durante una hora la sesión y a la reanudación ha advertido que el edil no iba a tener la "fotografía" del desalojo.

En esta sesión se ha sometido a debate la propuesta de declaración institucional para instar a Les Corts a la modificación de la ley para calificar la capital alicantina como ciudad de predominio lingüístico castellano, una jornada en la que se ha celebrado también una concentración a las puertas del consistorio en contra de esa iniciativa.

EU-Podem ha anunciado la impugnación de la sesión plenaria ante lo que considera una "vulneración de derechos fundamentales" de su portavoz municipal, que ha permanecido en el Salón de Plenos sin poder intervenir ni votar.

El secretario municipal ha reiterado el informe de 18 de octubre de 2024, donde se concluía que Copé "no podía asistir por baja" y ha añadido que consta que el edil "no ha solicitado renuncia" al permiso concedido, por lo que ha concluido que, por lo tanto, se considerará como que no está presente; no podrá utilizar el uso de la palabra; sus posibles intervenciones no constarán en acta y su voto no será computado. Asimismo, ha hecho el decreto de la Concejalía de Recursos Humanos sobre la concesión al edil de EU-Podem del permiso por progenitor diferente a la madre por acogimiento temporal.

Por su parte, el primer edil de Alicante, que había pedido a Copé que abandonara el consistorio por su situación de permiso, ha afirmado ante la situación: "No creo que debamos, en ningún caso, permitir un espectáculo que nadie quiere, un desalojo forzoso que no va a suceder, esa fotografía no la va a tener".

Inicialmente, el alcalde había solicitado al portavoz de EU-Podem "llevar la situación con la normalidad que requiere la seriedad del tema". Sin embargo, al negarse Copé a abandonar el pleno, ha decidido posponer la sesión durante una hora.

Durante el tiempo de reflexión, Copé ha permanecido en su asiento tras asegurar que no se iba a ir "al menos, de manera voluntaria", y ha declarado ante los medios que en esta jornada "estaba convocado" a este pleno, "con iniciativas presentadas, y en la Junta de Portavoces no se habló en ningún momento de la no presencia ni de que no pudiera participar".

"ESTRATEGIA PREDEFINIDA"

En esta línea, ha reclamado que es su "derecho" ejercer "el cargo público y que se pueda conciliar con el permiso de acogimiento". "Creo que cuidar a menores no puede ser un impedimento para participar, y me parece que es una estrategia que estaba ya predefinida, porque ayer se celebró otro pleno extraordinario donde se aprobó el plan de ajuste y el cese de Toni Gallego como concejal de Hacienda y, por tanto, tenían previsto que no me iban a dejar participar y, en lugar de haber sido claros y haber puesto esto encima de la mesa, han esperado hasta hoy", ha añadido.

Además, Copé ha lamentado que "las 8.000 personas que apoyaron esta candidatura se quedan sin voz", si bien Barcala ha comunicado que "se van a poder defender las iniciativas". "No las voy a poder defender yo y, por tanto, ni las preguntas ni las propuestas que vamos a presentar van a poder ser debatidas y defendidas por este grupo municipal", ha subrayado el portavoz de EU-Podem, que ha resaltado que "se está coartando el derecho a la democracia en este Ayuntamiento y hay que evidenciarlo".

"EXCLUSIÓN"

Por su parte, Esquerra Unida Podem ha manifestado que "no es la primera vez que el Partido Popular (PP) recurre a esta exclusión", ya que en enero de este año "se impidió su participación en una situación idéntica".

Para el grupo, desde el punto de vista legal, la decisión del equipo de gobierno "carece de respaldo", y se han basado en el artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza el derecho a acceder y ejercer cargos públicos sin perturbaciones ilegítimas (STC 161/1988), y en el artículo 194 de la Loreg, que asegura que el mandato de los concejales es de cuatro años, y su suspensión solo procede por resolución judicial firme o causas tasadas.

En la misma línea, han explicado que también se apoyan en el artículo 132 de la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, que confirma que la suspensión del ejercicio del cargo depende de la legislación penal y procesal. Asimismo, EU-Podem ha aseverado que "la reciente sentencia del Juzgado número dos de Alicante no entra en el fondo del derecho a participar estando presente, y se limita a considerar válida la notificación por correo electrónico".

IMPUGNACIÓN

"Ante esta vulneración de derechos fundamentales, impugnaremos la sesión plenaria, lo que podría derivar en la nulidad de sus acuerdos. El daño al interés público será responsabilidad de quienes han ignorado deliberadamente la legalidad vigente", han añadido.

Por su parte, Copé ha declarado que "esto no va de reglamentos, va de democracia", y ha reiterado que "no se puede disfrazar de norma lo que es una decisión política". "El PP no ha excluido solo a un concejal, hoy ha dejado fuera a miles de alicantinos que votaron una opción legítima", ha concluido el portavoz.

Desde el equipo de Gobierno, la portavoz, Cristina Cutanda, ha lamentado que Copé "haya vuelto a hacer un uso político de su permiso por acogimiento familiar para intentar reventar el Pleno, como ya hiciera con la sesión ordinaria del mes de enero". Cutanda ha añadido en un comunicado que "es una pena que se utilice un acogimiento para su instrumentalización política, cuando en esta corporación hemos tenido varios casos de concejalas que han dado a luz y no han realizado ninguna utilización política de su baja por maternidad".

"REVENTAR"

La portavoz del Ejecutivo municipal ha indicado que si el edil de EU-Podem hubiera pedido su permiso a partir del viernes 27 de junio, no se hubiera tenido que interrumpir el Pleno de este jueves. "Pero Copé ha buscado a propósito el incidente al elegir unas fechas precisas y concretas para su baja con el objetivo de reventar esta sesión ordinaria de junio, como ya hiciera con la de enero", ha sostenido Cutanda.

La también concejala de Fiestas ha recordado que, de acuerdo con el mencionado informe de la secretaría general, ella misma y sus compañeras del equipo de Gobierno, Rocío Gómez y Nayma Beldjilali, así como el edil de Vox, Mario Ortolá, no pudieron participar en los Plenos correspondientes durante sus respectivos períodos de baja por maternidad y paternidad.

La edil popular ha recalcado que a Copé se le ha ofrecido que sus iniciativas planteadas ante este Pleno fueran debatidas y votadas durante la sesión, dado que fueron presentadas cuando aún no estaba de baja, "pero él ha declinado esta posibilidad y ha persistido en su negativa a aceptar el dictamen de la secretaría general con el único objetivo de montar el número e intentar reventar el Pleno".

La portavoz del Gobierno local ha subrayado que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante rechazó a mediados de mayo el recurso presentado por Copé por supuesta vulneración del derecho fundamental a la participación política, al tiempo que confirmó que el Ayuntamiento convocó correctamente al edil de EU-Podem al pleno del 30 de enero, cuando también se había acogido a una baja por acogimiento familiar.