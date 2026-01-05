La Policía concluye que el hombre cuyo cadáver apareció en un contenedor de Castelló murió de forma accidental

CASTELLÓ 5 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La Policía Nacional ha concluido que el hombre cuyo cadáver fue hallado en el interior de un contenedor de residuos de Castelló en la madrugada del 19 de octubre de 2025 murió de forma accidental.

De esta forma, según fuentes policiales, se ha descartado la intervención de terceras personas en la muerte.

El juzgado encargado del caso levantó el secreto sumarial y cerró las diligencias abiertas la semana pasada tras concluir la Policía que se trataba de una muerte accidental.

El suceso se produjo a las 5.00 horas de la madrugada del 19 de octubre en la Ronda Mijares, cuando los operarios del servicio de recogida de basura se percataron de que había un cadáver en el interior de un contenedor cuando se encontraba ya dentro del camión, tras lo que se abrió la investigación que ya ha concluido.