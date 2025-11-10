La Policía detiene a 11 personas, cuatro menores, tras una pelea con botellas en València

Archivo - Agentes de Policía Nacional en imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional han detenido a 11 personas, cuatro de ellas menores de edad, tras una pelea con botellas, patadas y puñetazos en València que ha dejado varios heridos --uno de ellos ha perdido un diente--, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El incidente tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo en la Avenida de Cardenal Benlloch de la ciudad, donde 11 jóvenes se enzarzaron en una riña tumultuaria.

Hasta la zona se desplazaron varios efectivos de Policía Nacional que detuvieron a un total de 11 personas, cuatro de ellas menores de edad.

Según ha avanzado Las Provincias, la Policía investiga si la reyerta se inició por el intento de robo de un teléfono móvil. Todos los jóvenes arrestados fueron trasladados al complejo policial de Zapadores, aunque cuatro de ellos recibieron atención médica en hospitales. Seguidamente, diez de los once detenidos pasaron a disposición del juzgado de guardia y quedaron en libertad.