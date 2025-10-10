La Policía detiene a un presunto 'tironero' por cinco robos violentos a mujeres de avanzada edad en València

Se trata de un hombre considerado "extremadamente violento" y que fue reconocido por diferentes víctimas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un varón de 50 años como presunto autor de cinco robos por el procedimiento del tirón a mujeres de avanzada edad. Un efectivo fuera de servicio le sorprendió recientemente in fraganti tras supuestamente arrebatar una cadena de oro a una anciana que se encontraba paseando a su marido en silla de ruedas en una calle del distrito valenciano de Russafa.

El agente sorpendió al hombre en el momento en que cometía el robo mediante el método del tirón, para sustraer una cadena de oro del cuello a la mujer de edad avanzada, que se encontraba caminando mientras paseaba a su marido en silla de ruedas.

Tras ser sorprendido, el presunto autor de los hechos comenzó una huida a pie mientras era perseguido por el agente, quien a su vez solicitaba la colaboración de una patrulla a través de la Sala CIMACC 091.

La víctima, que fue asistida in situ por los efectivos policíales, no sufrió heridas de gravedad gracias a la rápida intervención del agente que frustró las intenciones de su supuesto agresor.

Seguidamente, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de distrito de Russafa comenzaron una investigación para determinar la posible implicación del detenido en hechos similares. Tras diversas pesquisas, los policías consiguieron relacionar al presunto autor con otros cinco hechos delictivos, y fue reconocido por diferentes víctimas de otros robos con violencia.

El detenido era un varón "extremadamente violento" que elegía a sus víctimas, todas ellas mujeres de edad avanzada, para sustraerles mediante el método del tirón las joyas que portaban consigo, llegando a causarles lesiones de diferente gravedad debido a las caídas que en ocasiones provocaba tras el uso de la fuerza.

Por todo lo anterior, se solicitó autorización judicial para la práctica de un registro domiciliario en la vivienda del investigado, donde los agentes intervinieron diversa documentación relacionada con la venta de joyas en tiendas de compra y venta así como 2.250 euros en efectivo.

Dentro del marco de la investigación, que sigue en curso, han sido recuperadas varias joyas que ya han sido devueltas a sus legítimas propietarias. El detenido ha ingresado en prisión.