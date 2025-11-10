La Policía encuentra en Algemesí (Valencia) a un hombre francés desaparecido en junio en Alzira

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha encontrado en Algemesí (Valencia) a un hombre, de nacionalidad francesa, cuya desaparición se había denunciado el pasado mes de junio en la localidad de Alzira, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

El hombre pudo ser localizado el pasado 26 de octubre a raíz de una intervención rutinaria de seguridad ciudadana, han indicado las mismas fuentes. En concreto, ese día, la Sala comisionó a un indicativo de Policía Nacional ante una discusión en plena calle de Algemesí entre dos personas.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó una patrulla y no pudo identificar a uno de los hombres que participaba en la discusión, con lo que lo fue trasladado a dependencias policiales.

Una vez allí, los agentes comprobaron que se trataba de un hombre de nacionalidad francesa cuya desaparición había sido denunciada en el mes de junio en Alzira. Al parecer, el hombre padecía algún tipo de trastorno mental.

Tras su identificación, la Policía avisó a los familiares del hombre y lo trasladaron al hospital para que se le practicase una valoración.