La Policía de la Generalitat interviene siete reproducciones no autorizadas de obras de Yturralde y Chillida

Intervenciones de la Policía de la Generalitat - GVA

VALÈNCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana ha intervenido siete reproducciones no autorizadas de obras originales de los artistas españoles José María Yturralde y Eduardo Chillida.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha reivindicado "el trabajo ingente y constante del Grupo de Patrimonio Histórico en la protección de la la cultura" durante la visita a las instalaciones de la Policía de la Generalitat en Feria Valencia, donde están custodiadas las reproducciones no autorizadas y en la que también se ha personado el pintor José María Yturralde.

Se trata de una reproducción parcial de una serigrafía de Chillida y de seis pinturas que replican de forma íntegra otras tantas creaciones originales de Yturralde, a quien el conseller ha agradecido su presencia "contribuyendo, así, a que toda la sociedad sea consciente de los derechos de propiedad intelectual que tienen los creadores y a defender en todo momento el patrimonio".

Valderrama ha subrayado la contribución del Grupo a "preservar en el territorio el derecho exclusivo de los creadores sobre sus obras y a poder decidir quién las usa, cómo y en qué condiciones, tal como reconoce la legislación y ya se estableció en el histórico Convenio de Berna hace más de un siglo".

Las piezas incautadas eran realizadas por un aficionado a la pintura para después comercializarlas en los exteriores del Mercado de Colón de València, donde ofertaba por 200 euros las reproducciones de Yturralde y por 50 euros las de Chillida. Dos de las réplicas intervenidas ya habían sido vendidas con anterioridad a la actuación policial.

José María Yturralde ha ratificado este miércoles que las seis copias de sus obras reproducen íntegramente sus creaciones variando las dimensiones y que, tal y como ya había manifestado por escrito, no se trata de originales y nunca autorizó su ejecución ni comercialización.

La copia de Chillida reproduce la serigrafía titulada Amnistía Internacional (1992) y carece de cualquier tipo de autorización por parte de los titulares de los derechos morales de Eduardo Chillida, según ha constatado el Grupo de Patrimonio Histórico tras contactar con Sucesión Chillida, responsable de velar por la integridad de la obra y la figura del artista vasco.

Sucesión Chillida ha señalado también que la reproducción no ha sido realizada, editada ni reproducida bajo la supervisión o licencia de esta entidad.

El conseller ha sido informado de que el autor material y vendedor de las reproducciones ha sido oído en declaración, en calidad de investigado --no detenido-- como presunto autor de un delito contra la propiedad intelectual.