La Policía investiga una agresión grupal a un joven en la calle en Alicante

ALICANTE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Delincuencia Violenta de la Policía Nacional de Alicante está investigando la agresión a un joven por parte de un grupo de personas en la vía pública en Alicante, según ha adelantado el diario Información y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, en la avenida Torre de la Huerta, hasta donde la Policía fue requerida por una agresión grupal, con "bastantes agresores", a un joven, por lo que ha abierto una investigación de oficio, en la que todavía no hay detenidos ni identificados.

Las mismas fuentes han precisado que un joven, acompañado de sus amigos, supuestamente fue a ayudar a una chica que estaba llorando en el suelo, cuando se le abalanzaron un grupo de personas y le golpearon, una información confirmada por la madre de la víctima en una publicación en redes sociales.

En la publicación, la madre ha relatado que la supuesta pareja de la chica y sus amigos --en total una veintena de personas-- se abalanzaron sobre su hijo, lo derribaron de un puñetazo y le dieron patadas cuando ya estaba inconsciente.

Tras esta agresión, el joven fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) "con severos daños cerebrales que probablemente le dejarán secuelas", de acuerdo con la madre.

Por ello, ha pedido colaboración ciudadana a posibles testigos que estuvieran en las inmediaciones de la discoteca Magma --en la zona donde tuvo lugar el suceso--, para poder identificar a los atacantes.

Respecto al suceso se ha pronunciado también el Grupo Magma --empresa de la discoteca cercana-- con un comunicado en el que ha lamentado y condenado "cualquier tipo de violencia" y deseado "una pronta recuperación al joven agredido". No obstante, ha precisado que la agresión "no se produjo en el interior ni en las inmediaciones directas de la Sala Magma, sino en la vía pública, a muchos metros" del local.

Asimismo, el Grupo Magma ha resaltado que están colaborando "activamente" con la Policía Nacional y ha puesto a su disposición "todos los medios técnicos y humanos necesarios para ayudar a identificar a los responsables", quienes hasta el momento "se desconoce si estuvieron o no previamente en nuestro local".

El Grupo ha sostenido que trabaja por garantizar que sus espacios sean "entornos protegidos y respetuosos", pero ha agregado que su responsabilidad "finaliza en los límites de nuestra propiedad, fuera de los cuales no tenemos capacidad de actuación".

"Reiteramos nuestro deseo de una pronta recuperación para el joven agredido y expresamos nuestra plena confianza en el trabajo de las fuerzas de seguridad y en la justicia para esclarecer los hechos y actuar en consecuencia", ha concluido la dirección del Grupo Magma.