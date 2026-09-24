La Policía investiga un nuevo incendio de vivienda en l'Alquerieta tras el tiroteo mortal

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VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga un nuevo incendio de vivienda en el barrio de l'Alquerieta de Alzira (Valencia), el tercero en esta zona en un inmueble tras el tiroteo registrado en la madrugada del domingo entre dos clanes enfrentados, que se saldó con un hombre de 56 años fallecido y cinco detenidos por los hechos, de los que cuatro han ingresado en prisión por orden judicial y uno ha quedado en libertad con medidas cautelares.

En este último caso, según fuentes policiales, el incendio se registró en una vivienda de la calle Sagrada Familia del barrio, donde los efectivos de la Policía Nacional intervinieron para evacuar las casas contiguas a la afectada. Como consecuencia de las llamas, solo se registraron daños materiales.

El Consorcio Provincial de Bomberos recibió sobre las 03.29 horas el aviso para desplazarse a la vivienda. En las tareas de extinción intervinieron tres dotaciones de Alzira con sargento y una de Cullera.

A la llegada de los bomberos, el incendio afectaba a las dos plantas de la vivienda. Los efectivos desplazados revisaron el inmueble y comprobaron que no había ninguna persona en el interior. El fuego se dio por extinguido hacia las 04.42 horas.

La Policía Nacional mantiene un refuerzo y un dispositivo especial en el barrio tras el tiroteo, en coordinación con la Policía Local que, según informó esta semana la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se estaba intensificando y se mantendrá en los próximos días.

Bernabé apuntó que los fuegos en viviendas de los familiares de los detenidos "van todos ligados" y por eso se han tomado las medidas de refuerzo.

Como consecuencia del tiroteo entre los dos clanes, falleció una persona de una familia y fueron detenidas otras cinco de otra. De estos cinco, tres resultaron heridos de distinta consideración, uno con necesidad de intervención quirúrgica. De ellos, cuatro han ingresado en prisión y otro está en libertad con cautelares.