La Policía Local y los Bomberos realizan 92 intervenciones durante las primeras horas de la alerta roja en Castellón

Daños causados por las rachas de viento - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Castellón, junto a la Policía Local, han realizado a lo largo de la mañana del sábado cerca de 92 intervenciones provocadas por las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Oriana, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado esta mañana a los móviles de toda la población de la provincia de Castellón un mensaje Es-Alert por el fuerte viento, que se encuentra en alerta nivel rojo en esta provincia.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la caída de una palmera de grandes dimensiones en la calle San Pedro y un incendio de vegetación en la calle Zarautz, que ya ha sido controlado. Como medida preventiva, se ha cortado el trafico en dicha calle y en la vía paralela al Serradal; además, se han desalojado varias viviendas colindantes y se ha confinado a vecinos de la zona afectada. Uno de ellos ha tenido que ser evacuado al hospital por inhalación de humo.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha pedido a la ciudadanía "máxima prudencia, que eviten salir de sus casas si no es necesario y que no realicen ningún tipo de fuego". Asimismo, ha querido poner en valor el esfuerzo y la dedicación de los servicios de emergencia: "Quiero agradecer la labor que están realizando los bomberos y la Policía Local, atendiendo todas las incidencias y ayudando en todo lo posible".

La mayoría de las intervenciones han estado relacionadas con la caída de ramas y cascotes, desplazamiento de contenedores, vencimiento de vallas, mobiliario urbano y cableado.

En cuanto a las rachas de viento registradas en las distintas estaciones de la ciudad, la de Tetuan ha alcanzado los 92 kilómetros por hora, mientras que en el Palau sehan registrado 76 km/h y en la Dársena Sur, 71 km/h.

Por su parte, la estación Urban ha marcado 56 km/h y la del Planetario, 55 km/h Además, los bomberos de Castellón se han desplazado hasta la zona norte del término municipal, colindante con Benicàssim, para prestar apoyo al Consorcio Provincial ante una embarcación que parecía estar en riesgo, aunque finalmente ha podido continuar navegando sin incidencias.

Ante esta situación, el Ayuntamiento mantiene activo el Plan Territorial Municipal de Emergencias de Castellón (PlatemCAS), que contempla la suspensión de todas las actividades organizadas o autorizadas por el consistorio y sus organismos dependientes, así como de las actividades deportivas tanto al aire libre como en instalaciones cerradas.

También se ha suspendido la presentación de la Gaiata 5 en el Palau de la Festa y el servicio Bicicas, además del cierre de los cementerios municipales y de los parques de El Pinar y del Meridiano.

Asimismo, se ha prohibido el acceso a parques urbanos, huertos y zonas arboladas por el riesgo de caída de ramas o árboles, y los actos del Carnaval del Grao de Castellón se trasladan al domingo a partir de las 11.30 horas.

El Ayuntamiento insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad durante la jornada, evitando desplazamientos innecesarios y no transitando por zonas arboladas o próximas a elementos que puedan desprenderse. También se recomienda asegurar toldos y objetos en balcones, terrazas y azoteas, extremar la precaución al volante, no encender fuego en exteriores, informarse únicamente a través de canales oficiales, retirar las terrazas al aire libre y no sacar enseres voluminosos a la vía pública.

Además, tanto los Bomberos Municipales como la Policía Local han reforzado los turnos de guardia, con un total de 28 efectivos de bomberos y 120 agentes de Policía Local desplegados durante toda la jornada del sábado.