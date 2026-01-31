Policía Local y Bomberos realizan más de 150 intervenciones por las fuertes rachas de viento en Alicante

Palmera caída por el viento - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alicante y el Servicio de Bomberos (Speis), con el apoyo de las brigadas de Parques y Jardines, Limpieza y Mantenimiento, han realizado más de 150 intervenciones por las fuertes rachas de viento registradas en la ciudad durante toda la noche y la mañana de este sábado, que han alcanzado los 68 kilómetros por hora en la estación de Ciudad Jardín y los 82 km/h en el aeropuerto Miguel Hernández. Pese a las múltiples incidencias, no se ha registrado ningún daño personal.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha vuelto a reunir este sábado al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para realizar una evaluación de las incidencias y la situación meteorológica y volverá a hacerlo esta tarde, ha informado el consistorio en un comunicado.

Todos los servicios municipales de emergencias mantienen el refuerzo de sus dispositivos hasta las 19.00 de esta tarde, una hora después de que se den por superadas las alertas meteorológicas por fuertes vientos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso es de color naranja hasta las 16.00 horas, en la que está previsto que pase a amarillo a hasta las 18.00 y a verde a partir de ese momento.

Las incidencias más significativas registradas por la Policía Local han sido la caída de 24 árboles, alguno de ellos de gran tamaño como un ficus en la calle de Colombia, once toldos, siete farolas, cinco vallas, 17 desplazamientos de contenedores y 25 desprendimientos de carteles y objetos. El más aparatoso de estos últimos ha sido el del techado del aparcamiento de la tienda de Decathlon, junto al barrio de Divina Pastora.

"Quiero agradecer el arduo trabajo de todos los efectivos del Ayuntamiento por su arduo trabajo a lo largo de esta complicada noche, al igual que en los días precedentes y en las próximas horas", ha destacado Barcala al término de la reunión del Cecopal.

El Centro de Coordinación Operativa Local ha evaluado todas estas incidencias y mantiene todas las medidas preventivas acordadas este viernes, como la supresión de los mercadillos, cierre de los dos Castillos y de los parques y jardines, prohibición de instalación de veladores, suspensión de actividades al aire libre en colegios e instalaciones deportivas y prohibición del baño en las playas.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE REFUERZO DE LA SEGURIDAD

Como medidas complementarias, se ha ordenado el cierre de la Oficina de Turismo del Paseo del Puerto, de la piscina municipal de Babel y del recinto deportivo del Hipódromo en el Monte Tossal. Además, La concejalía de Educación comunicará a los directores de los centros escolares la necesidad de que colaboren estando atentos a las incidencias que pudieran haberse producido o producirse en el interior de estas instalaciones. El Ayuntamiento, por su parte, realizará la supervisión y reconocimiento perimetral exterior de los mismos.

Asimismo, el consistorio continúa pidiendo mucha precaución hasta que finalice este nuevo episodio de fuertes vientos y fenómenos costeros adversos y recomienda limitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y no transitar por la vía pública, especialmente en zonas con arbolado de gran tamaño. Los consejos y recomendaciones a la población frente a fuertes vientos se pueden consultar en: emergencias.alicante.es y https://www.alicante.es/es/documentos/consejos-proteccion-civilcaso-emergencias

El Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) continúa abierto para personas sin hogar hasta la media tarde de este sábado y en la noche del viernes acudieron a cenar 42 usuarios, 23 de los cuales pernoctaron en sus instalaciones, a cubierto de los fuertes vientos. Se mantiene activado el Cecopal preventivamente, que será convocado nuevamente a las 16.30 de este sábado, por lo que los Servicios municipales que forman parte de este órgano continúan atentos a los acontecimientos y predicciones que se vayan produciendo.