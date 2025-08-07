La Policía Local impone más de 2.500 sanciones por incumplimientos en el uso de patinetes en lo que va de año - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alicante ha impuesto en lo que va de año más de 2.500 sanciones por "incumplimientos en el correcto uso de vehículos de movilidad personal (VMP)", tales como patinetes eléctricos, patines, monopatines y aparatos similares, dentro de la estrategia de seguridad vial y convivencia urbana.

La mayor parte de las sanciones corresponden a circular sin casco, por zona peatonal, con más de una persona o con auriculares, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante a través de un comunicado.

En este sentido, el concejal de Seguridad, Julio Calero, ha resaltado que "la Policía Local ha intensificado la vigilancia sobre el uso de los VPM ante la proliferación, sobre todo, de patinetes eléctricos, que se ha saldado en lo que va de año con más de 2.500 sanciones".

Asimismo, el edil ha indicado que se ha incrementado el control y se han realizado campañas específicas con el objetivo de "reducir las infracciones, garantizar la seguridad de los peatones y fomentar el uso responsable de estos medios en la ciudad".

En el balance de la tipología de las sanciones impuestas por los agentes destacan circular sin casco obligatorio con 806 denuncias, circular por zona peatonal sin autorización con 440, transportar a más de una persona con 352 y el uso de auriculares o cascos conectados a dispositivos con 157.

También se han impuesto 130 denuncias por conducción negligente o provocando peligro, más de un centenar por saltarse la semaforización o las señales de tráfico, y 26 por conducir bajo los efectos del alcohol.

CAMPAÑA DE CONTROL

Calero ha resaltado como "ejemplo de esta planificación" la campaña de control puesta en marcha entre el 15 y el 30 de marzo por la Concejalía de Seguridad y la Policía Local, que se saldó con 315 denuncias, principalmente por circular por espacios peatonales y vías no permitidas.

Esta acción se desarrolló en paralelo a otra previa, entre el 11 y 14 de marzo, en la que los agentes visitaron 117 centros educativos de la ciudad para informar a los estudiantes mediante la colocación de carteles sobre los requisitos, características y diferente tipología de vehículos, así como de las normas de circulación en las vías urbanas.

En este contexto, el responsable del área ha recalcado que "los conductores de VPM deben saber cómo y por dónde circular para cumplir la ordenanza municipal y mejorar la seguridad vial", y ha considerado "fundamentales" las acciones de educación vial que desarrolla la Policía Local en centros escolares, que se complementan en la celebración de eventos como en la 'Semana de la Movilidad'.

De esta manera, Calero ha asegurado que están trabajando para "mejorar la seguridad vial" con una serie de campañas, como la dirigida al control de los patinetes y demás VPM o la instalación de los nuevos radares en los principales accesos de la ciudad, que "han conseguido reducir la velocidad de paso en una vía limitada a 50 kilómetros por hora y, por tanto, mejorar la seguridad vial y el riego de accidentes".

"Esta serie de campañas de control también ha puesto el foco en la limpieza viaria y el vertido incontrolado de residuos, que se saldó con cien denuncias en diez días, y ahora hemos seguido con el control de los VMP asociado a una acción informativa y divulgativa en los centros escolares de la ciudad", ha agregado.

Por otro lado, la campaña municipal también ha hecho hincapié en los lugares en los que los patinetes eléctricos tienen prohibida la circulación, como es el caso de las aceras, paseos pavimentados, las zonas peatonales, las aceras-bici y los carriles-bus y la plataforma del TRAM.

Así, los controles se han desarrollado por distintas zonas de la ciudad, como el eje de avenida de Jijona, Plaza de España y Plaza de Santa Teresa, Ayuntamiento y Casco Antiguo, avenida Alfonso El Sabio, Mercado Central y avenida Jaime II, Ciudad de Asís, San Blas, Zona Norte, Benalúa y Babel, playas, eje de las calles Pintor Baeza-Colombia, Altozano y Los Ángeles, La Florida, zona sur en torno a la avenida de Elche, Gran Vía y San Gabriel.

SANCIONES

En otro orden, uno de los objetivos de esta campaña es "velar por el respeto a la preferencia de paso de los peatones y la adecuación de la velocidad al paso de los viandantes", además de "perseguir la conducción negligente o temeraria".

La edad mínima permitida para los VPM equipados con motor eléctrico es de 16 años y solo se autoriza una plaza a bordo. Las infracciones a la ordenanza municipal pueden ser sancionadas con importes de 100 a 500 euros.

En este sentido, Calero ha apuntado que "el uso de patinetes eléctricos y otros VPM requiere circular con precaución, dando prioridad a los peatones y respetando al resto de usuarios de las vías públicas".

En la misma línea, el edil ha remarcado que "todos los usuarios deben saber de la obligatoriedad de usar casco de protección, no circular por aceras o zonas peatonales y respetar los límites de velocidad hasta un máximo de 25 kilómetros por hora".