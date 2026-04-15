La Policía Local de Sueca, premio estatal por el rescate de animales en las dos últimas dana

Rescate de uno de los animales - AYUNTAMIENTO DE SUECA

VALÈNCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sueca (Valencia) ha recibido dos nuevos reconocimientos a nivel estatal, dentro de los VII Galardones a los Servicios Policiales por la Protección Animal, por los rescates de animales realizados en las últimas dos dana.

Ambos galardones serán entregados por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, en un acto oficial el próximo 19 de junio en Madrid, en el marco de la jornada 'Proteger y cuidar: el papel de los Servicios Policiales en la defensa de los animales', avanza el Ayuntamiento de Sueca.

Estos reconocimientos ponen en valor la labor del inspector jefe, Ricardo Muñoz, como coordinador de esta línea de trabajo especializada, y del agente Antonio Bolufer, galardonado con la Medalla Policial a la Protección Animal, en la modalidad de Galardones a la Actuación y en su categoría de Oro, por su esfuerzo, implicación y dedicación en trabajos de voluntariado vinculados con la protección animal.

Las actuaciones premiadas responden a los rescates de animales realizados durante las emergencias de las dos últimas dana, así como a los trabajos de voluntariado desarrollados posteriormente, haciendo llegar alimentación animal a zonas aisladas y de difícil acceso de diferentes poblaciones.

"Más allá del reconocimiento individual, estos galardones representan también la implicación y la vocación de servicio del conjunto de la plantilla, formada por agentes y mandos que contribuyen cada día a consolidar una Policía Local de Sueca cada vez más preparada", manifiesta la concejala de Seguridad Ciudadana, Noelia Benedito, para quien supone "una muestra más del camino de modernización, especialización y mejora continua del servicio público que viene desarrollando el cuerpo en los últimos años".

Además, reflejan "la sensibilidad, la capacidad de respuesta y la clara vocación de servicio público de la Policía Local de Sueca, y refuerza un modelo policial cada vez más próximo y especializado". Para la edil supone un "orgullo" la presencia, cada vez más habitual, de la Policía Local de Sueca en reconocimientos de ámbito estatal, "consolidándose como un referente dentro del panorama policial".

En 2025, el cuerpo obtuvo la Medalla de Oro en Seguridad Viaria, una distinción a la que se suman ahora estos nuevos galardones que confirman la proyección y trabajo constante de "una plantilla comprometida con la excelencia y la mejora continua del servicio a la ciudadanía".