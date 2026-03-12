La Policía Nacional intensificará la seguridad en zonas de mayor afluencia y actos como la Ofrenda y los castillos

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, asiste a la exhibición del dispositivo especial de Fallas de la Policía Nacional a las Falleras Mayores de Valencia, a 12 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha exhibido este jueves en la plaza del Ayuntamiento de València una pequeña parte del dispositivo especial con motivo de la celebración de las Fallas 2026, que tiene como objetivo que las fiestas transcurran "dentro de la normalidad" y que comporta la intensificación de las medidas de vigilancia y control en zonas de mayor afluencia y actos como la Ofrenda y los castillos nocturnos de fuegos artificiales.

Los agentes de las diferentes unidades implicadas tienen como finalidad garantizar el "desarrollo pacífico de los actos falleros" y el "libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, mediante el mantenimiento y, en su caso, restablecimiento de la seguridad ciudadana y el orden público", según el cuerpo policial.

También tienen como objetivo prevenir y dar una "respuesta adecuada" ante la comisión de hechos delictivos, en especial los más comunes en estas fechas, como delitos contra el patrimonio o actos vandálicos. La seguridad se intensificará sobre todo en aquellas zonas de mayor afluencia de personas y durante el desarrollo de los actos como la 'mascletà', los castillos de fuegos artificiales o la Ofrenda.

Entre las unidades que participan en este dispositivo especial de seguridad se encuentran Guías Caninos, Subsuelo, la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad Aérea de la Policía (UAP), el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), Caballería, los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (TEDAX), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (GRIC) y el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), además de policías de las diferentes Brigadas y Comisarías de Distrito, entre otros.

En el caso de la UIP, este año destaca el empleo de un Vehículo de Interposición, Protección y Aproximación (VIPA 6x6) y las barricadas antiembestida, que son elementos modulares, desmontables y portátiles, que una vez instaladas bloquean el movimiento de los vehículos. Además la Unidad de Intervención también ha incorporado dos vehículos 4x4.

DETECCIÓN E INHIBICIÓN DE DRONES

Por otro lado, la Unidad Aérea de la Policía cuenta con dos novedosos sistemas de detección e inhibición de drones: una antena plegable y portátil de "altas capacidades" para reforzar eventos de gran afluencia de personas que es capaz de detectar e inhibir drones y un nuevo modelo de sistema portátil de pequeñas dimensiones y gran potencia capaz de detectar drones en espacios más reducidos donde otros sistemas "no pueden instalarse".

También se utilizará "por primera vez" una nueva escopeta de radiofrecuencia capaz de trabajar en siete frecuencias diferentes al mismo tiempo y neutralizar drones a más de un kilómetro de distancia.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios tras la exhibición del dispositivo de la Policía Nacional, ha explicado que este dispositivo que se desarrolla en coordinación con la Policía Local de València suma más de 6.000 efectivos para "cumplir y cubrir todos los servicios" de estos días.

Además, ha indicado que durante la semana grande de la fiesta acudirán unidades de intervención policial de otras comunidades autónomas como Cataluña y Aragón y ha avanzado que también habrá presencial de "mucha policía de paisano" para evitar la presencia de carteristas, entre otras cosas.