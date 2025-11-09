La Policía Nacional levanta siete actas a aficionados en el partido de fútbol entre el Valencia CF y el Real Betis

VALENCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han levantado un total de siete actas durante el encuentro de fútbol entre el Valencia C.F y el Real Betis, que se ha disputado este domingo por la tarde en el Estadio Mestalla, en la ciudad de Valencia, con motivo de la duodécima jornada del campeonato de La Liga.

El dispositivo de seguridad establecido para garantizar el normal desarrollo del evento deportivo ha finalizado con siete actas levantadas por la Ley 19/2007 contra la violencia en el deporte, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

En el despliegue han participado efectivos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, tales como la Unidad de Intervención Policial (UIP), Guías Caninos, Subsuelo y Protección Ambiental, Brigada Provincial de Información, Tedax y Caballería.