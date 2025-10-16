Policías locales de once municipios de Alicante impulsan una red para "mejorar" su coordinación ante emergencias

Policías locales de once municipios impulsan una red para "mejorar" su coordinación ante emergencias - AYUNTAMIENTO DE PETRER

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las policías locales de Alicante, Agost, Aspe, Elda, Monforte del Cid, Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso, Sax y Villena han acordado impulsar un sistema común de comunicación y coordinación intermunicipal para "mejorar la respuesta ante emergencias, catástrofes o incidencias que excedan el ámbito de actuación de un solo municipio".

La reunión se ha celebrado en las dependencias de la Policía Local de Petrer (Alicante) y ha contado con la presencia de jefes y mandos de los distintos cuerpos policiales. Durante el encuentro, se ha expuesto la "necesidad" de establecer una red de comunicaciones vía radio compartida que permita "actuar con mayor eficacia y rapidez en situaciones sobrevenidas que requieran una coordinación inmediata".

De esta manera, el sistema permitirá que, en casos de accidentes, catástrofes o sucesos delictivos, "especialmente cuando los autores se dan a la fuga", los cuerpos policiales de los municipios participantes puedan comunicarse de manera "directa y simultánea", lo que "facilitará la localización de los implicados y una intervención conjunta más ágil", según ha informado el Ayuntamiento de Petrer en un comunicado.

Por su parte, la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha destacado la "importancia" de esta iniciativa y ha aseverado que "la colaboración y cooperación entre los cuerpos de policía local es fundamental".

También ha indicado que con esta red intermunicipal "se da un paso decisivo y se avanza en una mejora considerable de la respuesta que se ofrece a los vecinos de todas estas poblaciones y de las que se quieran sumar en el futuro".

Además, Navarro ha señalado que este tipo de acuerdos "refuerzan la seguridad colectiva, estrechan la colaboración institucional entre municipios y permiten optimizar los recursos policiales en beneficio de la ciudadanía, especialmente cuando se producen situaciones que superan la capacidad de un solo municipio".

EL 3 DE NOVIEMBRE, INICIO "EXPERIMENTAL"

La red de comunicación intermunicipal se pondrá en marcha el próximo 3 de noviembre de manera "experimental", una vez armonizados los sistemas de 'walkie-talkie' y los protocolos de comunicación vía radio de los diferentes cuerpos.

La fase inicial permitirá "comprobar la operatividad del sistema, detectar mejoras y preparar su implantación definitiva" y, según el Ayuntamiento de Petrer, "se contempla la posibilidad de ampliar la red a otros municipios que deseen adherirse con el objetivo de consolidar un modelo de cooperación supramunicipal en materia de seguridad ciudadana".

Con este acuerdo, Petrer y el resto de municipios participantes buscan "reforzar su compromiso con la seguridad, la colaboración y la atención eficaz a sus vecinos en cualquier circunstancia".