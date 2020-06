Responsabilidad y no bajar la guardia, mensaje de los políticos valencianos para la fase 3 avanzada

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los partidos valencianos apelan a la responsabilidad y a la prudencia y a no bajar la guardia en la fase 3 de desescalada que estrena la Comunitat este lunes. "Casi cien días después, por fin podemos pasar", ha manifestado el 'president', Ximo Puig, en un mensaje en Twitter.

En esta fase 3 avanzada, la distancia social pasa a 1,5 metros, se eliminan las franjas horarias y se permiten actividades deportivas al aire libre con hasta 50 personas. La mayoría de establecimientos y espacios públicos cerrados pueden abrir al 75% de su aforo y hasta el 100% en las terrazas con dos metros de distancia y eventos culturales al aire libre con un máximo de 800 asistentes.

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha estrenado la fase 3 visitando el centro de salud pública de Castelló para agradecer a los trabajadores su esfuerzo en la lucha contra el coronavirus. "Vamos a trabajar para mejorar la coordinación entre asistencia sanitaria y salud pública", ha aseverado.

Por parte de los partidos, Compromís ha recordado la importancia de seguir utilizando mascarilla y lavarse las manos asiduamente. "Y, sobre todo, tengamos cordura", ha reivindicado en un 'tuit'.

De Unides Podem, su síndica, Naiara Davó, ha destacado la fase 3 como un esfuerzo conjunto, pero también "una responsabilidad con nuestras familias, vecinas y toda nuestra Comunitat". "Responsabilidad para no volver a lo que nos hizo frágiles, sino para renacer más fuertes", ha exclamado.

Entre la oposición, la jefa del PP valenciano, Isabel Bonig, ha recordado lo que "ha costado llegar, a trompicones, con dudas e incertezas". "Pero la Comunitat sigue adelante. Mucha precaución y responsabilidad, por favor. No podemos permitirnos ni un paso atrás", ha recalcado en la misma red social.

Una llamada a no bajar la guardia en la que ha coincidido el líder de Cs en la Comunitat, Toni Cantó, resaltando que este domingo no hubo fallecidos por Covid-19 y que las personas ingresadas ya no llegan al centenar.