PortCastelló cierra 2025 con un crecimiento del 6,5% respecto al año anterior

El granel sólido registró un crecimiento del 6,3% - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 27 Ene. (EURPA PRESS) - -

PortCastelló ha cerrado el ejercicio de 2025 registrando un crecimiento del 6,5 por cienot respecto al año anterior frente a la caída generalizada del conjunto del sistema portuario español, que ha experimentado un retroceso del 0,2% de media, según los datos de cierre de Puertos del Estado.

Con un volumen total de 18.601.214 toneladas, PortCastelló no solo cumple con las previsiones marcadas por su Plan de Empresa, sino que se consolida como el noveno puerto del sistema portuario nacional. El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha afirmado que "estos resultados son el reflejo de una gestión que ha permitido obtener datos positivos en todo tipo de tráficos, destacando especialmente en segmentos clave para la economía de la provincia".

El puerto de Castellón refuerza su posición como enclave de referencia en granel sólido, un tráfico que registra un crecimiento del 6,3%, un dato que contrasta con la caída del 3,4% en el resto de los puertos nacionales. Con ese dato, PortCastelló se sitúa como el tercer puerto de España -de los 46 que integran el sistema- en movimiento de graneles sólidos, reafirmando su papel fundamental para el sector cerámico y agroalimentario.

Asimismo, el tráfico de granel líquido ha experimentado un crecimiento del 7,9%, muy por encima del 0,9% registrado a nivel nacional. Por su parte, también destaca el tráfico de contenedores (TEUs), que aumenta un 14%, superando también la media del sistema.

DIVERSIFICACIÓN

Rubén Ibáñez ha subrayado que este balance "no es un hecho puntual, sino el resultado de una estrategia sostenida durante todo el año basada en la diversificación de tráficos, la mejora de infraestructuras y una intensa labor comercial", como las misiones comerciales a Marruecos, Turquía y Argelia para consolidar estos mercados estratégicos.

Con estos datos, el puerto de Castellón reafirma su papel como el principal aliado de la economía provincial, y se consolida como un generador estratégico de empleo y riqueza, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado.