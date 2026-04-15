PortCastelló impulsa la promoción de su destino de cruceros con un acuerdo con 'The Tourism Lab' - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 15 Abr. (EUROPA PRESS) - -

PortCastelló acelera su apuesta para posicionarse como un puerto estratégico dentro de la industria de cruceros y yates de lujo en el ámbito internacional con la firma de una alianza estratégica con la consultora 'The Tourism Lab' (TTL).

Así, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha suscrito hoy un acuerdo de colaboración con Andrea Baigorria, CEO de TTL, en la Feria Internacional de Cruceros Seatrade Cruise Global, que se celebra hasta 16 de abril en Miami, a la que ha asistido para reforzar el posicionamiento de PortCastelló en el mercado internacional de cruceros boutique y de lujo.

El objetivo del convenio es aumentar la visibilidad de PortCastelló en este segmento, fortalecer las relaciones con actores clave del sector y generar nuevas oportunidades de desarrollo de negocio a través de conexiones directas con navieras, operadores y socios estratégicos del sector, así como impulsar el desarrollo comercial a largo plazo mediante reuniones, eventos y oportunidades concretas.

Rubén Ibáñez ha asegurado que la experiencia y trayectoria del equipo de TTL, junto con su red de contactos en el sector, permitirá dar un salto cualitativo en la industria de cruceros. "En los últimos años, el puerto de Castellón ha despegado en un sector durante años dormido y desconocido para nosotros y, hoy por hoy, nuestro reto se centra no solo en la captación de nuevas escalas, sino en adaptar nuestras infraestructuras e instalaciones a una demanda creciente y debemos trabajar en esta dirección", ha explicado Ibáñez.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha destacado que son muchas las ventajas y facilidades que ofrece el puerto a navieras, operadores y cruceristas y muchos los tesoros que esconde la provincia de Castellón, "por eso ahora es el momento de programar reuniones individuales y encuentros con marcas de cruceros, además de organizar viajes de familiarización (FAM trips), in situ, para que todos los agentes implicados conozcan de primera mano las bondades y capacidades del puerto de Castellón y de la provincia como escala y destino de cruceros".

En el marco de las más de una decena de reuniones y encuentros estratégicos programados por la delegación castellonense, que conforman también el director, Manuel J. García y la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria, hoy destaca la reunión con Sylviane de Tracy, director cruise research & development, de 'Ponant Cruises' para reforzar vínculos con esta naviera de lujo y posicionar el puerto en el segmento de cruceros premium.