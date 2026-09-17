PP acusa a la izquierda de “frivolizar” con las lluvias y defiende la actuación “anticipada y responsable” del Consell

Archivo - El síndic del PP, Nando Pastor, durante un debate en Les Corts - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha asegurado que PSPV y Compromís buscan “frivolizar” con sus críticas a la actuación del Consell durante el episodio de fuertes lluvias de este pasado miércoles, que según él “estuvo centrada en la anticipación y en la responsabilidad” así como en la “coordinación” con los ayuntamientos afectados.

Además, aunque ha rechazado “volver a decir que Aemet volvió a fallar”, ha señalado que "en ningún momento decretó la alerta roja”, al tiempo que ha criticado de nuevo la falta de ejecución de las obras antirriadas prometidas por el Gobierno desde la dana.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Les Corts para valorar el temporal de la pasada jornada, que dejó acumulados de más de cien litros por metro cuadrado, con intensidades “espectaculares”, rayos y fuerte viento. Aemet había decretado aviso naranja por lluvias en el litoral norte y sur de Alicante y litoral sur de Valencia.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió a las 22.08 horas un ES-Alert para informar del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas. Pidió a los ciudadanos que permanezcan atentos a las recomendaciones, que eviten desplazamientos y alejarse de los cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico y, en caso de incremento del nivel de agua, acceder a pisos superiores de las viviendas.

El síndic ‘popular’ ha afeado a los grupos de la izquierda que “empiecen a frivolizar con las lluvias cuando todavía continuamos en nivel naranja de alerta”, como ha afirmado que hicieron este verano durante el incendio forestal de la Vall d’Uixó (Castellón).

“Nosotros no vamos a frivolizar, yo podría hoy decir que Aemet ayer volvió a fallar y no lo voy a hacer”, ha recalcado, y ha exigido ser “serios, rigurosos y responsables” ante esta situación meteorológica.

Pastor ha defendido que “nadie puede poner en duda” que la Generalitat “ha estado informando y trabajando” desde “48 horas antes” de este temporal, así como “en coordinación con las administraciones locales para poner en marcha los dispositivos que sean necesarios en cada momento y en cada situación”: “Por lo tanto, ha habido responsabilidad, eso es innegable e incuestionable, lo diga el Partido Popular o lo diga quien lo diga”.

Dicho esto, ha criticado que ni PSPV ni Compromís hablen sobre el nivel de ejecución de las obras antirriadas “que prometió el Gobierno de España hace ya dos años” como consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 232 fallecidos, y que, según él, “tan solo se han ejecutado en un 5%” y tienen un nivel de financiación estatal “en torno a un 11%” en el caso de los alcantarillados.

Según ha recordado, en la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ‘president’, Juanfran Pérez Llorca, tras el nombramiento de este último, el jefe del Consell reclamó que los ayuntamientos pudieran ejecutar esas obras mediante el procedimiento de emergencia para que sus vecinos “puedan estar seguros”.

“No es serio, no es admisible, no es nada riguroso desde el punto de vista de la seguridad que, dos años después, esas cuestiones tan importantes estén todavía pendientes”, ha insistido.

"LAS COSAS SE HAN HECHO BIEN"

Preguntado por si el ES-Alert llegó tarde, ha remarcado que “hay un componente técnico importantísimo y reglado, que es que en el momento de la alerta roja se envía el ES-Alert, pero aquí nunca se decretó la alerta roja por parte de Aemet”, cuando sí “se superaron en algunas ocasiones los umbrales de cien litros por metro cuadrado”. En cualquier caso, ha repetido que el PP no quiere “frivolizar” al respecto ni “machacar a la Aemet”.

“El ES-Alert se envió a la población valenciana con una alerta naranja, no con una alerta roja. Por tanto, yo creo que las cosas se han hecho bien”, ha zanjado, para destacar el mensaje trasladado este jueves por Llorca de la necesidad de pedagogía por parte de la ciudadanía ante los episodios de lluvias.

Sobre si cree que el ‘president’ estuvo “desaparecido” este miércoles, como critican PSPV y Compromís, el síndic del PP ha reiterado que la izquierda busca “frivolizar” y ha acusado a Sánchez de estar ausente y “en una tumbona” durante sus vacaciones tras la crisis migratoria de Ceuta

Y cuestionado por si su grupo aceptará la petición de comparecencia de Llorca ante el pleno de Les Corts registrada por Compromís y PSPV, ha dicho que el jefe del Consell “comparece todos los días y da la cara todos los días” y que “no es lo importante” ahora.