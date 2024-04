PP celebra que "vengan cuantos más turistas mejor" y liga la falta de vivienda con la acción de Sánchez y la 'okupación'

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha señalado que su formación celebra que "vengan cuantos más turistas mejor" y ha defendido que hay que "hacer la vida fácil a los turistas" y ampliar infraestructuras como los puertos y aeropuertos. Preguntado por la afección de los apartamentos turísticos a la falta de vivienda, ha considerado que esta ausencia se debe a la acción del Gobierno de Pedro Sánchez y a la ocupación ilegal de viviendas.

Así se ha pronunciado el portavoz 'popular' al ser preguntado por el turismo en la Comunitat Valenciana tras las manifestaciones contra el modelo turístico "depredador" que este fin de semana han congregado a más de 50.000 personas en Canarias.

"Nosotros somos un partido liberal y por tanto celebramos que vengan cuantos más turistas mejor", ha respondido Barrachina, al tiempo que ha señalado que del sector viven "muchísimos de nuestros jóvenes y el 15% de los trabajadores y empresarios".

De hecho, ha señalado: "Justo lo que pedimos es lo contrario, hacer la vida fácil a los turistas, ampliar nuestro aeropuerto, ampliar nuestro puerto", ha señalado y ha agregado que ya han eliminado la tasa turística para "dar muchas más facilidades".

Además, ha criticado la "turismofobia" que considera que existió en el Consell del Botànic y ha acusado a líderes de Compromís de ejercerla. "Nosotros queremos que vengan desde Madrid, Barcelona, Tarragona, desde el resto del mundo porque somos objetivamente el mejor lugar del mundo para vivir y para compartir, y si eso además produce la generación de empleo y riqueza pues nosotros lo celebramos", ha agregado.

Preguntado sobre las críticas que ya hay en la Comunitat Valenciana respecto a la afección de los apartamentos turísticos en la vivienda, ha señalado que "esto tiene el nombre de un responsable".

"Cuando Pedro Sánchez permite la ocupación de las viviendas los propietarios no alquilan sus viviendas, los propietarios prefieren alquilar viviendas a un alemán que viene con billete el viernes y se marcha el lunes que a una familia española, pero eso es por decisión expresa del gobierno de Pedro Sánchez, de Sumar, de Bildu y del resto que han decidido que los propietarios retiren sus viviendas del mercado", ha manifestado.

Para Barrachina, "el día que desalojar se produzca en 24 horas, que es la propuesta del presidente Núñez Feijóo", los propietarios "sentirán que recuperan la verdadera titularidad de su vivienda" y "comenzarán de nuevo a ofrecer viviendas no sólo a los que vienen con billete de regreso, sino también a los españoles".

El síndic ha señalado que "la correlación aquí sí es directa". "Cada vez que se toma una medida por la cual un propietario no puede no sólo actualizar el precio de la vivienda, sino que sabe que en caso de impago es él el que tiene que mantener la luz, el agua e iniciar un costosísimo proceso judicial, que es una ley española, pues los particulares no alquilan, se reduce la oferta y se multiplican los precios", ha agregado.