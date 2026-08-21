El PP, Compromís y Vox cargan contra Puente por destinar trenes "de segunda mano" a la red de Cercanías de València

Archivo - Tren de la red de Cercanías - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP, Compromís y Vox han cargado de nuevo contra el Gobierno de España, particularmente contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por destinar a la red de Cercanías de València trenes ya usados en Madrid para modernizar la flota y no los de nueva fabricación. Mientras, el PSPV ha pedido no "exagerar", ha garantizado que estos convoyes van a mejorar la situación y ha defendido que los mismos están "en perfecto estado de uso".

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este viernes en Les Corts antes de la Diputación Permanente, en la semana en que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que incrementará la capacidad de las líneas electrificadas del núcleo de Cercanías de Valencia (C-1, C-2 y C-6) en un 30 por ciento gracias a la sustitución de la flota que opera actualmente estos servicios por trenes "más modernos y de mayor capacidad".

La flota que se incorporará a esta red de Cercanías está compuesta de 41 unidades de trenes Civia serie 465, que sustituirán progresivamente los 34 trenes de la Serie 447 y los siete trenes de la serie 464 que operan estas tres líneas en la actualidad, según informó el Ministerio en un comunicado.

De un lado, el síndic del PP, Nando Pastor, ha reprochado al Gobierno de España y concretamente al ministro de Transportes que envíen a la Comunitat Valenciana "trenes de segunda mano" y los vendan encima "como las grandes soluciones a los problemas de las Cercanías" de la región, algo que ha considerado "impresentable". Además, ha incidido en que Óscar Puente es un ministro "especialmente agresivo y antipático" y con estos hechos demuestra que considera a la Comunitat una región "de segunda".

"No es presentable que nos envíen material de segunda mano vendiéndolo como si fuera de primera", ha sostenido el portavoz 'popular', que ha lamentado que el Ejecutivo central "piense que los valencianos somos ciudadanos de segunda", al tiempo que ha reclamado la ejecución del Plan de Cercanías con unas infraestructuras "adecuadas a la gran demanda del servicio".

VOX LO VE UNA "BURLA" Y UN "CHISTE"

Mientras, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha asegurado que el caso de los trenes de Cercanías es un ejemplo más de que el "gobierno mafioso se está burlando de los españoles y, en concreto, de los valencianos" y ha censurado que el Ministerio intente "pasar como nuevos unos trenes que algunos ya tienen 20 años de circulación en Madrid". "La verdad es que es un chiste y realmente una burla para los valencianos", ha expresado.

También ha exigido la ejecución del Plan de Cercanías y ha criticado que, durante los "más de ocho años de gobierno de --Pedro-- Sánchez, no se ha ejecutado ni un 44%". "Viendo eso, no nos sorprende esta nueva burla, este nuevo timo a los valencianos por parte del gobierno de Sánchez y de Puente, que nos miente cada vez que habla", ha agregado.

NO CONFUNDIR UNA "SOLUCIÓN TRANSITORIA"

Por su parte, la diputada de Compromís Paula Espinosa, en declaraciones a Europa Press, ha valorado que el hecho de que se incorporen más trenes para aumentar la capacidad de las líneas C-1, C-2 y C-6 es "positivo y una urgencia inmediata a solucionar", pero ha reflexionado con que no se puede "confundir una solución transitoria con la modernización que necesitan las Cercanías valencianas".

En este contexto, ha lamentado que durante "demasiados años el Estado ha priorizado el AVE en detrimento del ferrocarril que necesita y utiliza la mayoría de la población" y ha reivindicado que la Comunitat Valenciana necesita "un compromiso real con Cercanías" que se materialice con "más inversión, más frecuencias, electrificación y la solución de las carencias estructurales de la red".

"La prioridad social, económica y medioambiental está en Cercanías. Y esa tendría que ser también la prioridad del Ministerio y el ministro que tendría que llegar a acuerdos con todos los actores políticos y sociales valencianos antes de actuar en solitario", ha aseverado.

Compromís ha registrado preguntas escritas al Gobierno de España en el Congreso para exigir, entre otras cosas, los "criterios concretos" que ha aplicado Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para destinar a la red de Cercanías de València trenes usados en Madrid y no los de nueva fabricación. La coalición se interesa sobre por qué han decidido "que las 41 unidades Civia 465 destinadas al núcleo de Cercanías de València procedan principalmente del servicio de Madrid" y pregunta "por qué se ha optado por material con entre 14 y 23 años de antigüedad" en lugar de incorporar nuevo.

PSPV: LOS TRENES ESTÁN "EN PERFECTO USO"

Mientras, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha reivindicado frente a las críticas del resto de grupos que con la incorporación de estos trenes la red de Cercanías de València va a experimentar una situación de "mejora respecto al día de ayer", algo que "todos vamos a compartir", y ha garantizado que la voluntad del Gobierno de España es precisamente mejorar este servicio en todas las comunidades autónomas.

"Lo que sí que va a ser una realidad es que vamos a tener trenes más nuevos y que están en perfecto estado de uso. Por tanto, van a aumentar la capacidad y estimamos que van a hacer que las Cercanías de la Comunitat Valenciana sean mejor de lo que eran ayer. Eso creo que va a ser una realidad y se contrapone con otros gobiernos", ha apostillado.

En este punto, ha asegurado que le sorprende que el PP ahora "se eche las manos a la cabeza con esto" cuando durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy en España "se compraron cero trenes". "Esto no es que hubiera trenes más nuevos y más viejos, es que no había ningún tren para la Comunitat Valenciana", ha recalcado.

A su juicio, "eso es la diferencia radical entre el Gobierno de España de Pedro Sánchez, que está trayendo trenes para aumentar la capacidad y que va a mejorar el servicio, frente a un gobierno de la desidia de Mariano Rajoy que trajo cero trenes", ha contrapuesto. Por ello, ha pedido al PP "que no exagere y, sobre todo, que sean consecuentes con su ineficacia y su ineptitud durante los años de gobierno de Rajoy en Madrid".