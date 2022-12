El PP critica que los "fracasos" de Puig "son continuos" y demuestran "su nula influencia y peso"

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, ha señalado que "los fracasos de Puig son continuos" tras conocerse que ni la sede de la Agencia Espacial Española ni la de Inteligencia Artificial se ubicarán en la Comunitat Valenciana y ha considerado que esto demuestra su "nula influencia y peso" en Madrid.

Para Barrachina, "Puig es absolutamente incapaz de defender los intereses de los valencianos en Madrid". "La no ubicación de la Agencia Espacial en Elche o la de Inteligencia Artificial en Alicante, tal y como todos pretendíamos, es otro fiasco, un nuevo fracaso de Puig que la maquinaria propagandística socialista y su palabrería hueca no pueden tapar", ha aseverado mediante un comuicado.

El director de campaña 'popular' ha afirmado que "los valencianos no merecen un president como Puig que en una misma semana es capaz de permitir el recorte de hasta el 50% del agua de riego a los alicantinos y que permite que la agencia espacial o la de inteligencia artificial no vengan a la Comunitat Valenciana tal y como él había prometido". "El maltrato presupuestario, el maltrato hídrico, el maltrato ferroviario solo son posibles porque Puig y Sánchez se han puesto de acuerdo en eso", ha agregado.

"No solo no se crean más empleos sino que los va a perder la agricultura alicantina por el recorte en el trasvase, al cual el propio Puig ha votado favorablemente. Los fracasos de Puig en Madrid son continuos: en la agencia espacial como con el agua, el ferrocarril o la llegada de inversiones. No pinta nada. Su influencia y peso son nulos", ha añadido.

Barrachina ha señalado que "la Comunitat Valenciana está a la cola de España porque tenemos un presidente como el señor Puig, incapaz de defender a la Comunitat y a los valencianos como se merecen, tal y como demuestran los hechos. La no elección de Alicante y Elche es nuevo gesto de menosprecio, otro bofetón del gobierno Sánchez a la Comunitat".