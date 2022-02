PP y Cs exigen la dimisión de Barceló por "acusar a los médicos de robar material" de protección en la primera ola

CESMCV reclama una rectificación "inmediata" a Puig y el PSPV defiende los contratos de emergencia del Consell

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PPCV exige la reprobación y dimisión de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y Cs su destitución, por "acusar a los médicos de robar material" de protección en el recurso presentado por la Abogacía de la Generalitat a una sentencia de un juzgado de lo Social de Alicante que condenó a la Conselleria a indemnizar a los profesionales por la falta de EPI en la primera ola de la pandemia. Por contra, el PSPV defiende los contratos de emergencia y que nadie podía prever la situación.

Así lo han trasladado la síndica 'popular', María José Catalá, en atención a los medios, y el diputado de Cs Fernando Llopis, en un comunicado, tras la denuncia del sindicato médico CESMCV, que ha advertido al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que o la Abogacía rectifica de "manera inmediata" la alegación sostenida en ese recurso o interpondrá acciones judiciales por calumnias al

colectivo médico y, por extensión, al resto de trabajadores de

la sanidad pública valenciana.

Según ha señalado la central sindical en un comunicado, en el recurso, la Generalitat imputa el robo de material al personal sanitario al afirmar literalmente que "la circunstancia de poner bajo llave el material obedecía a que se estaba sustrayendo el mismo ante el pánico que cundía entre el personal sanitario por la pandemia que se avecinaba".

AFIRMACIÓN "INJUSTA"

"Nos parece un sarcasmo, una afirmación injusta e impropia, además de constituir una falsa acusación, que la Generalitat excuse y justifique la falta de material en una supuesta sustracción o robo, para su custodia bajo llave, cuando ha quedado demostrado, y es de dominio público, que durante la primera ola los profesionales médicos tuvieron que afrontar condiciones de trabajo penosas al desempeñar sus funciones absolutamente desprotegidos por no haber sido dotados de EPI por quien estaba obligado, su empleador, en este caso la Conselleria de Sanidad", critica el sindicato.

CESMCV se pregunta si las "excusas" y la petición de perdón de Puig en Les Corts era "meramente retórica o realmente sentida, sincera y fundada" y advierte de que no tolerarán "semejante afrenta a los médicos en especial, y en definitiva a todo el personal sanitario, por lo injusto de acusar sin pruebas, y pretender justificar su negligencia, imputando y acusando de delitos a quien tenían la obligación de proteger".

Ante esta situación, Catalá ha anunciado que su grupo pedirá por escrito para el próximo pleno la reprobación y dimisión de Barceló (PSPV) por "las duras acusaciones vertidas contra el colectivo sanitario". "Es intolerable que se diga que los médicos roban y que una persona pueda seguir en su cargo", ha enfatizado.

Es más, ha recordado que reclamaron a Puig que no recurriera esa sentencia y "no solo no ha hecho caso, sino que además acusa a los médicos de robar". Esto demuestra, ha criticado, que el Consell "se dedica a insultar a los médicos" y sostiene que "esto es lo más grave de un gobierno autonómico en mucho tiempo".

"Primero les acusaron de irse de viaje y contagiarse, ahora les acusan de robar mascarillas, contradiciendo con esta afirmación lo que han dicho siempre en Les Corts y es que no había material de protección suficiente porque no encontraban", ha reprochado. La también 'número dos' del PPCV ha insistido en que la Generalitat "ahora reconoce que sí que tenían material, pero que lo escondían con candado y bajo llave y que lo hacían bajo llave porque los médicos robaban mascarillas".

Por su parte, Llopis ha afirmado que es "una vergüenza que el tripartito intente esconder su incompetencia acusando a los sanitarios de robar material de protección" y ha exigido la destitución de Barceló y su cúpula por "la mala gestión".

El diputado ha lamentado que "primero dijeran que los profesionales sanitarios se contagiaban por irse de copas durante en los momentos más duros en la pandemia", cuando "la realidad era que se jugaban la vida sin los medios de protección que el Consell les debería haber suministrado", y que ahora "digan que los médicos se llevaban el material a su casa mientras atendían a los enfermos ataviados con bolsas de basura con forma de EPI".

"Ha quedado claro que la visión de los dirigentes de Sanidad, además de sectaria, está muy alejada de la realidad y que estas personas sigan tomando decisiones en algo tan importante como es la Sanidad, pone en riesgo la vida de miles de profesionales y de sus pacientes", ha concluido.

Fuentes de Sanidad han señalado que lo que hizo la Conselleria es "custodiar un material que era muy escaso, precisamente para proteger al personal sanitario y que pudiera disponer de él".

MATA: ACABARÁ EN EL SUPREMO

Frente a las acusaciones de la oposición, el síndic socialista ha recordado que las sentencias contra Sanidad proceden de juzgados de lo Social, lo que "quiere decir una relación entre un trabajador y un empresario", además de volver a justificar que nadie podía anticipar la necesidad de material por la covid.

En cualquier caso, el también abogado ha augurado que estas condenas llegarán al Tribunal Supremo porque "es muy difícil acreditar que el contagio ha sido de paciente a enfermo o de médico a enfermo". "Es una cuestión muy compleja", ha subrayado, y ha remarcado que quien pone el recurso es la Abogacía de la Generalitat y que "sabrá lo que pasó en los hospitales".

Ha insistido así en que es algo "de fuerza mayor" que a su juicio no hace necesario indemnizar a los profesionales. Al final, ha reiterado, la Generalitat hizo "lo que pudo con los medios que pudo", hasta encontrar la vía para la llegada de material en avión desde China.

Tras recordar que "Madrid perdió dos aviones", Mata ha reconocido que "en algún caso, seguro que se hizo algún contrato de palabra" porque "la emergencia es eso", pero ha hecho hincapié en que "todos" estos contratos están supervisados tanto por la Intervención de la Generalitat como por la Sindicatura de Comptes, además de estar a disposición de los grupos parlamentarios.

Por todo ello, el portavoz del PSPV ha instado a su homóloga 'popular' a "cerrar la etapa de (Pablo) Casado ya y empezar la nueva", en relación a la crisis del PP nacional.