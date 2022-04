PP, Cs y VOX critican la gestión de la Magdalena y Braina dice que ha sido "la mejor que podía ser"

CASTELLÓ, 8 Abr. (EUROPA PRESS) - -

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Castelló PP, Cs y VOX han criticado la gestión municipal de las últimas fiestas de la Magdalena, destacando la "desorganización" y "falta de protocolo", mientras que el concejal de Fiestas, Omar Braina, ha señalado que han sido las "mejores fiestas que podían ser" y ha acusado a los 'populares' de "intentar aprovecharlas para sacar rédito político".

Con los votos en contra el equipo de gobierno y a favor de PP, Cs y VOX y la abstención de la concejala no adscrita se han rechazado en un Pleno extraordinario celebrado este viernes las propuestas de los 'populares' de recuperar la Junta de Fiestas y restablecer la plaza del área de protocolo.

La portavoz del Grupo Popular, Begoña Carrasco, ha agradecido el trabajo del 'món de la festa', pues "sin ellos este año no hubiera habido fiestas de la Magdalena", y ha asegurado que el "suspenso" es a la gestión municipal, "pues no han tenido plan A ni B, solo han tenido la C de caos y fallos y agravios".

Carrasco ha pedido explicaciones y responsabilidades al equipo de gobierno, y ha indicado que "el problema es que su modelo no funciona y no saben lo que tienen que hacer, con un cambio de modelo con un sistema intervencionista". "Han reinventado nuestras tradiciones, cuando solo tenían que trabajar sin descanaso y desajarse la piel, pero han sido las fiestas más desorganizadas que se recuendan", ha dicho.

"Han convertido nuestras fiestas en unas fiestas de desinterés municipal, las gaiatas han estado apagadas por la lluvia, pero no han sido capaces de dar una solución; la 'mascletà' se tuvo que parar; se supendió el pregó y el desfile de gaiatas se celebró con coches por medio del desfile", ha criticado.

"SE LE HUNDE EL BARCO"

La portavoz 'popular' ha acusado al equipo de gobierno de no escuchar a nadie, aunque ha dicho que espera que dentro de un año "escuchen las urnas". "Me gustaría saber por qué la alcaldesa no da explicaciones, si por cobardía o es que está inmersa en el caos de su grupo, ya que se le hunde el barco", ha añadido.

El portavoz de Cs, Vicente Vidal, también ha criticado la gestión de las fiestas, y ha destacado que "se han cargado la idiosincrasia de las fiestas". Ha pedido al equipo de gobierno que dé explicaciones, que pida perdón y que recuperen la Junta de Fiestas.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Omar Braina, que ha comenzado su intervención con un recuerdo a las familias de las personas fallecidas por Covid, ha afirmado que todas las decisiones municipales están condicionadas por la crisis sanitaria, "por eso las fiestas han sido las mejores que podían ser".

"El 'món de la festa' ha dado un ejemplo en 2022, como la mayoría de la sociead, todos menos el PP, que han intentado aprovecharlas para sacar rédito político. No estuvo a la altura de la circustancias en los momentos peores de la pandemia, y no nos extraña que no lo estén ahora", ha subrayado Braina.

El edil ha manifestado que han sido las fiestas "con más lluvia de la historia, llegando a ser la ciudad europea con más lluvia registrada, pese a lo que ha destacado la magnífica coordinación y organización". Así mismo, ha indicado que tuvo que tomar la decisión "más dura" desde que es concejal de Fiestas, que fue la suspensión del Pregó "por seguridad", y -ha dicho- "fue una decisión acertada".

CRÍTICAS "ABSURDAS Y RIDÍCULAS"

"Hemos tenido que escuchar críticas absurdas y ridículas, la gran mayoría mentiras e inexactitudes", ha apuntado Braina, quien ha señalado en cuanto a la propuesta del PP de restituir la Junta de Fiestas que "no se puede restituir algo que ya existe en los anteriores y en los nuevos estatutos y que se volverá a nombrar cuando sean definitivos".

En cuanto al protocolo, ha reconocido que hubo fallos "como en todas las fiestas", pero ha dicho que el único fallo "flagrante" de protocolo fue el del PP, "metiendo a Carlos Mazón hasta en la sopa como si fuera un concejal más del PP y en actos que ni estaba invitado". "Mientras diluviaba en la provincia de Alicante, Mazón bailaba pasodobles con Carrasco en el Palau de la Festa y sin mascarilla", ha añadido.

Durante la explicación de voto, el concejal de VOX, Luciano Ferrer, ha criticado la "desorganización y falta de protocolo" en las fiestas, "que han estado en manos de una comisión poco preparada para el evento".

El portavoz de Podem-EU, Fernando Navarro, ha destacado el "enorme esfuerzo" del Patornato de Fiestas debido a la pandemia y a las condiciones meteorológicas y, aunque ha reconocido que se han producido algunos fallos en las fiestas, se ha mostrado ideológicamente en contra de la propuesta del PP, "pues propone desregular el mundo de la fiesta y que cuestiones de interés público se gestionen como si fuesen de interés privado o particular".

La concejala de Compromís Verònica Ruiz ha indicado que "está claro que ha habido errores" y que hay margen de mejora, y ha agradecido a la gente que ha trabajado "para hacer grandes las fiestas".

"BATALLA POLÍTICA"

La alcaldesa, Amparo Marco, ha intervenido en el Pleno para destacar que "nunca" ha hecho batalla política de ningún problema interno de ningún grupo municipal, sino que ha mostrado "todo el respeto" a los problemas de cada partido. "Me parece muy ruin utilizar este Pleno para tratar otras cuestines que están en el ámbito privado de cualquier concejal como formar parte o no de la corporación", ha dicho en referencia a la dimisión de David Donate.

"Lamento que se utilice políticamente la dimisión de un concejal para decir que el barco se hunde. El barco se hundirá si lo decide la ciudadanía en las urnas, que será quien decida quien seguirá guiando los destinos de la ciudad", ha añadido.

Marco ha agradecido a todo el mundo que ha trabajado por las fiestas, sobre todo a los pregoneros y a las reinas de las fiestas que, junto al equipo de gobierno, han sido su apoyo durante este tiempo, ha concluido.