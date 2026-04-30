El PP deja fuera a Barcala, Mazón y Llorca en su plan de comparecientes para la comisión sobre las VPP en Les Corts

Archivo - Vista del Residencial Les Naus, a 5 de febrero de 2026, en Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado este jueves una propuesta de plan de trabajo para la comisión de investigación sobre las viviendas de protección pública (VPP) en Les Corts que no contempla ni la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, ni la del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, ni el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ni la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero. En cambio, Vox sí pide que intervenga Barcala en esta comisión y tanto PSPV como Compromís reclaman que acuda tanto el primer edil como Mazón, Llorca y Camarero.

La comisión, propuesta y presidida por Vox, se constituyó el pasado 5 de marzo. La mesa quedó conformada por Ana Vega (Vox) como presidenta, Joserra González de Zárate (PP) como vicepresidente y Mª José Salvador (PSPV) como secretaria. El pleno de Les Corts aprobó en febrero la propuesta de Vox de crear esta comisión con los votos a favor del PP y Compromís y la abstención del PSPV.

La misma tiene por objeto investigar las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo.

De un lado, el PP plantea las comparecencias de la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas; el secretario territorial adjunto de Vivienda, Vicente Cartula; y el funcionario del Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda Roberto Palencia, quien visó los acuerdos de adquisición de los 140 pisos de Les Naus, entre ellos el de su esposa y fue expedientado por la Generalitat y suspendido de empleo y sueldo.

También pide llamar al concejal de Contratación, Manuel Villar; la exconcejala de Hacienda Sofía Morales; la exconcejala Rocío Gómez --dimitida por haber sido adjudicataria--; el que fuera edil de Contratación entre 2015 y 2017 Natxo Bellido y el de entre 2019 y 2023 Adrián Santos.

Los 'populares' quieren escuchar también a la exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos y jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, a los arquitecto municipales de la Concejalía de Urbanismo y el Patronato Municipal de Vivienda, al gestor de la cooperativa Les Naus, el presidente, la vicepresidenta y la secretaria del residencial. Suman un total de 25 nombres entre las distintas administraciones.

Para el formato de la comisión, el PP propone que celebre reuniones al menos una vez al mes y el siguiente turno de intervenciones: 3 minutos para cada grupo parlamentario, 15 minutos para el compareciente, segundo turno para los grupos de 6 minutos y turno final del compareciente de seis minutos. Se trata del mismo esquema que sigue la comisión de investigación de la dana.

CASI 40 ADJUDICATARIOS DE PISOS

Vox solicita 81 comparecencias, entre ellas solo cinco representantes de la Generalitat: el director general Juan Antonio Pérez, el director territorial Juan Manuel Galbis, la jefa de servicio Concepción Morillas, el secretario Vicente Caturla y el funcionario Roberto Plasencia. Entre los cargos del Ayuntamiento, Vox pide que comparezcan el alcalde, Luis Barcala, la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y otros ediles y funcionarios.

Este grupo pide además que en la comisión intervengan 37 personas adjudicatarias de los pisos, así como los directivos de las empresas relacionadas con la promoción y la redactora jefa de Información, Mercedes Gallego, al ser el diario que publicó la exclusiva.

Como calendario de trabajo, Vox propone que la comisión dure un año con al menos una sesión al mes, con intervenciones sucesivas de pregunta y respuesta entre los diputados y los comparecientes y un tiempo máximo de 10 minutos para cada grupo por cada persona.

EXPEDIENTES "BAJO SOSPECHA"

Por su parte, el PSPV solicita las comparecencias de Barcala, Camarero, Mazón y Llorca, según ha avanzado, en un comunicado, la secretaria general de esta formación, la ministra Diana Morant. Pide también acceso a todos los expedientes "bajo sospecha" y los testimonios "de todos los responsables políticos para que expliquen si conocían los hechos y por qué no se tomaron medidas".

En el ámbito municipal, el PSPV quiere llamar a los exconcejales Rocío Gómez y Antonio Gallego, al actual edil de Vivienda y presidente del Patronato de Vivienda, Carlos de Juan; la edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali, y el de Urbanismo, Antonio Peral.

Entre los responsables técnicos, piden las comparecencias de Pérez-Hickman, el funcionario expedientado, el secretario territorial adjunto de Vivienda, el director territorial o dos arquitectos de Urbanismo del Ayuntamiento. También del representante de la cooperativa Les Naus y de los adjudicatarios de las viviendas.

En cuanto al calendario de trabajo, establecen que la comisión se reunirá al menos dos veces al mes y una organización de primer turno del compareciente por 10 minutos, la intervención de cada grupo parlamentario por seis minutos, segundo turno para el compareciente por cinco minutos y otro para los grupos de tres minutos, antes del cierre del compareciente por otros tres.

"Esperamos respuestas y asunción de responsabilidades por parte de los responsables", ha sostenido Morant, que ha advertido de que este foro "no puede ser un mero trámite". Por ello, ha pedido que el PP "esté a la altura y no bloquee la verdad".

COMPROMÍS NO CONFÍA: "SERÁ UN CALCO DE LA DE LA DANA"

Por su parte, Compromís solicita 47 comparecencias, entre ellas las de Barcala, Mazón, Llorca y Camarero. La diputada valencianista Mª José Calabuig ha exigido que haya "la máxima transparencia en la comisión", aunque no confía en ello porque cree que "PP y Vox no quieren que realmente se investigue lo que ha pasado y será un calco de la comisión de la dana" en Les Corts.

Entre sus peticiones, ha resaltado la de Barcala, porque "evidentemente puede tener una responsabilidad directa y sabía lo que estaba pasando"; la de Mazón, como "responsable principal de la normativa que abrió la puerta a esta estafa de Les Naus", y la de Llorca y Camarero como "herederos" de ese decreto.

La coalición apuesta por que la comisión verifique que las adjudicaciones y la venta de los terrenos se ajustaron a derecho de manera transparente y neutral, además de comprobar si se trata de un caso puntual. También pide que comparezcan los secretarios autonómicos y directores generales Sebastián Fernández, Juan Antonio Pérez y Estefanía Martínez y otros representantes del Consell.

Respecto al Ayuntamiento, además de Barcala, solicita las comparecencias de la exconcejala Rocío Gómez y de su sucesor, Antonio Peral, así como las del vicealcalde, Manuel Villar, el exconcejal Antonio Gallego y los ediles Beldjilali y De Juan, Pérez Hickman, técnicos, interventores y funcionarios o un inspector de Policía Local.

Compromís plantea que acudan "técnicos que tuvieron responsabilidades o que intervinieron en cualquier punto del procedimiento en los expedientes", entre ellos el administrador único de Fraorgy SL (apoderada de la cooperativa de Les Naus), Francisco Ordiñana; el notario José Mª Izaguirre, o el exjefe de gabinete de la consellera de Industria, Miguel Ángel Sánchez. Por último, propone que las entidades Reapsha, Cáritas o Sindicat d'Habitatge de Carolines designen comparecientes.

Como calendario, plantea que la comisión dure seis meses, ampliables si fuera necesario, y que se active "con la máxima celeridad". Pide que tenga formato pregunta-respuesta y que los comparecientes contesten "de forma clara y concreta", con un máximo de 20 minutos por grupo en cada turno.