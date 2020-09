El PP denuncia que el Ayuntamiento de València "recorte el 83%" del presupuesto para contratar jóvenes parados

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València ha denunciado que, "mientras el paro juvenil sigue desbocado en la ciudad con un incremento del 60% en el último año, el Gobierno de Ribó y PSOE tiene previsto recortar en un 83% los fondos destinados a programas para la contratación de jóvenes parados en el Ayuntamiento en los nuevos programas de garantía juvenil".

El PP ha presentado una moción al pleno para que Ribó y PSOE "rectifiquen y no recorten ni un euro en empleo juvenil y que hagan una política seria para no tener que devolver 2,4 millones de subvenciones como ha pasado este año", ha explicado la formación en un comunicado.

En la convocatoria del pasado año, según el PP, el Ayuntamiento pidió para ambos programas más de 12 millones de euros de los fondos de la Generalitat y la Administración autonómica concedió al consistorio 7,2 millones de euros, "de los cuales devolvió 2,4 millones por ser incapaz de invertirlos en contratar jóvenes parados".

"Ahora, para la nueva convocatoria, el Ayuntamiento sólo ha pedido el Ayuntamiento 1,1 millones de euros para el programa EMPUJU, es decir un 83% menos de lo que invirtió el año pasado a pesar de tener un 60% más de desempleo juvenil", ha criticado el PP.

Para la concejala del PP Paula Llobet, se trata de "un nuevo despropósito del Gobierno de Ribó y PSOE que, tras renunciar a 2,4 millones de euros de las subvenciones de la Generalitat del año pasado, ahora van a recortar un 83% las partidas destinadas a estos programas, lo que reducirá las oportunidad de muchos de nuestros jóvenes a tener su primer empleo cuando son los que más están sufriendo la crisis económica", ha criticado.

"EXIGIR UN INCREMENTO DE FONDOS"

Así, ha censurado que la Generalitat "sólo destina a estas ayudas 8,5 millones de euros frente a los 55 millones de la última convocatoria, un 85% menos". "Si la Generalitat recorta no debemos recortar nosotros", ha defendido.

En este contexto, ha instado al Ayuntamiento a exigir a la Generalitat el incremento de estos fondos o que sean complementados con fondos municipales. "No podemos conformarnos con un recorte del 83% en los programas y no exigir al Consell que se mantenga la misma partida o que se incremente, pues el paro juvenil esta desbocado en la Comunitat y sobre todo en nuestra ciudad", ha afirmado Llobet.

"LA GESTIÓN ES MANIFIESTAMENTE MEJORABLE"

"No vale de excusa que no encuentran candidatos. Nadie se puede creer que no haya jóvenes interesados en acceder a un contrato con un sueldo entre 1.100 y 1.600 euros al mes", ha señalado, y ha añadido que "el Gobierno de Ribó y el PSPV debe reconocer que su gestión de estos fondos es manifiestamente mejorable, por no decir nefasta".

En la moción, el PP insta a que el Ayuntamiento de València "mantenga para el ejercicio 2020 o, en su caso, amplíe acorde al aumento del desempleo en este colectivo la totalidad de los fondos destinados en 2019 a la promoción del empleo juvenil en la ciudad de València y, concretamente, los destinados a la contratación temporal de personas menores de 30 años".

Al mismo tiempo, que "traslade al órgano de gestión competente una estrategia clara de ejecución de los programas destinados a la contratación de jóvenes desempleados, a fin de que no se produzca una minoración respecto del importe de la subvención concedida al Ayuntamiento por otros organismos".

Asimismo, reclama una campaña publicitaria en los medios de la ciudad. Por ello, piden que se incremente la dotación presupuestaria municipal para publicitar "adecuadamente" los programas de empleo juvenil, "de forma que pueda llegar la información al público objetivo al que van dirigidos y no se queden vacantes".

Finalmente, la formación insta a la Generalitat Valenciana a aumentar los fondos destinados al programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades locales para el ejercicio 2020, de forma que "se garanticen, como mínimo, los fondos destinados en el año 2019, y se estudie la viabilidad de ampliarlos ante la crisis económica que estamos viviendo en la que el paro juvenil en la Comunitat se está incrementando de forma significativa".