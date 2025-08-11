El PP de Gandia exige medidas "urgentes" tras la muerte de un motorista al cruzarse con un jabalí en la CV-675

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Popular de Gandia, Víctor Soler, en imagen de archivo. - PP GANDIA - Archivo

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Gandia (Valencia) ha exigido medidas "urgentes" tras la muerte de un motorista el pasado viernes, 8 de agosto, al cruzarse con un jabalí en el kilómetro 3,5 la CV-675, en el término de esta localidad.

En un comunicado, el partido ha trasladado sus "más sinceras" condolencias a la familia y allegados del fallecido. Al mismo tiempo, el portavoz del Grupo Popular, Víctor Soler, ha reclamado acciones "urgentes" para "evitar que este tipo de accidentes se repitan".

"La presencia de jabalíes en Gandia se ha convertido en un problema serio, que ya ha provocado demasiados accidentes. Es momento de tomar medidas reales y eficaces que impidan que tengamos que lamentar más víctimas", ha aseverado.

Soler ha reclamado "la convocatoria del Consell Animalista, con el que Prieto aún no se ha reunido en toda la legislatura, para valorar la situación y tomar medidas reales y urgentes para abordar este problema".