El PP de Gandia lamenta la muerte de Josep Piera: "Una de las voces más destacadas de la literatura valenciana"

Archivo - El escritor Josep Piera en imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Gandia (Valencia) ha lamentado profundamente la muerte del poeta, narrador, ensayista y traductor Josep Piera (Beniopa, 1947), quien ha fallecido a los 78 años de edad, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales de Gandia (Valencia).

En un comunicado, el Partido Popular de Gandia ha subrayado: "Lamentamos profundamente la defunción de Josep Piera, Hijo Predilecto de nuestra ciudad y una de las voces más destacadas de la literatura valenciana contemporánea".

Y ha añadido: "Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y en toda la comunidad cultural valenciana. Descanse en paz".