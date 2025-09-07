PP de Moncada (Valencia) pide la dimisión del edil de Seguridad Ciudadana por un altercado por unos insultos a Sánchez

El concejal de Seguridad Ciudadana de Moncada, Martín Pérez Aranda - AYUNTAMIENTO DE MONCADA

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Moncada (Valencia) ha pedido la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana del municipio, Martín Pérez Aranda (PSOE), tras un altercado por unos insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las fiestas de la localidad este sábado.

En una publicación en sus redes sociales, la formación política ha compartido un vídeo en el que se observa a Pérez Aranda saltar desde el escenario mientras se escuchan insultos contra Sánchez por parte de algunos asistentes a la verbena.

El partido ha aseverado que el edil "no puede continuar ni un día más como concejal" y "debe dimitir inmediatamente". "El vídeo habla por sí solo", ha subrayado.

"Cortes de manga a los jóvenes que se encontraban bajo el escenario y una agresión que no puede quedar impune. Sentimos el mimso bochorno y vergüenza que toda Moncada tras este desagradable suceso", ha concluido.

Por su parte, el responsable de Seguridad Ciudadana ha declarado al diario 'Levante-EMV' que se lanzó desde el escenario para "poner fin a una pelea que se había originado entre jóvenes".

Además, ha resaltado que, antes del altercado, "varios jóvenes se subieron al escenario y hubo que echarlos". "No me gusta que las fiestas del pueblo sirvan para este tipo de cosas", ha expresado.

Pérez Aranda ha informado de que no hubo heridos ni detenidos por parte de la Policía Local de Moncada durante el incidente.