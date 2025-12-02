El PP niega "trato de favor" a Mazón con su designación como portavoz en la comisión de reglamento de Les Corts

El expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón durante el pleno de toma de posesión del nuevo president, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El 'popular' Juanfran Pérez Llorca toma pose - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP, Nando Pastor, ha negado "trato de favor" al ya 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón con su designación como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Reglamento de Les Corts, una posición que tiene un complemento de 8.879,78 euros anuales (634,27 euros mensuales y 1.268,54 de pagas extraordinarias), según lo establecido en las retribuciones de los diputados. "Se le ha tratado exactamente igual que al resto de diputados", ha defendido.

En declaraciones a los medios tras la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, el síndic del PP ha rechazado los "juicios de valor" que a su jucio suponen las afirmaciones sobre si esta comisión, que no se reúne desde octubre de 2020, "trabaja o no". "Sería también decir que los diputados del PSPV --que forman parte de la citada comisión-- no trabajan", ha esgrimido.

Dicho esto, ha asegurado que para "hablar de deslealtades" está el Gobierno de España, al que ha reprochado que no haya enviado ningún ministro a la toma de posesión de Pérez Llorca. "¿Ninguno de los 22 podía estar hoy aquí?", se ha preguntado.

Seguidamente, ha criticado que la valenciana Diana Morant --titular de Ciencia, Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV-- "viene de vez en cuando a dar canutazos" a Valencia pero hoy "ni ella ni ninguno de sus compañeros" ha acudido a Les Corts. "La institución merece respeto y que algún ministro esté presente hoy aquí", ha reclamado.

Además, ha hecho hincapié en que "todos" los diputados que no forman parte de la Mesa o la Junta de Síndics ocupan alguna portavocía, secretaría o presidencia de alguna comisión. "No se ha hecho ningún trato de favor, sino que se le ha tratado exactamente igual que al resto de diputados", ha defendido.

NUEVO ESCAÑO DE MAZÓN "A PETICIÓN PROPIA"

Por otro lado, ha indicado que el nuevo escaño que ocupa Mazón en Les Corts --el 97, en la última fila de la bancada popular, entre Alejo Font de Mora (PP) y Teresa Ramírez (Vox)-- lo ha pedido él mismo "a petición propia" para estar "lejos de cualquier tipo de protagonismo". Así, ha señalado que este "gesto" se tiene que entender desde "la humildad".

Por otra parte, sobre la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca, el síndic del PP ha deseado "suerte y aciertos" al nuevo 'president' de la Generalitat porque estos "redundarán no en su beneficio ni en el del PP, sino en el de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana". No obstante, ha aprovechado para afear a la izquierda que no le haya dado "ni siquiera 100 días de gracia" a Llorca, pero ha recalcado que trabajarán "desde el minuto uno".

DISCURSO DE LLORCA

Y sobre el discurso del nuevo jefe del Consell ante Les Corts tras prometer el cargo, ha valorado que Llorca ha expuesto sus "líneas maestras y ejes del próximo gobierno de la Generalitat" y ha pedido perdón a las víctimas de la dana "desde la convicción". También ha resaltado que ha hablado de vivienda, de economía o de continuar "la senda de reducir impuestos" a los valencianos.

"Ha desgranado de manera sistematizada, habrá ocasión de ir desgranando, pero ha hecho una síntesis coherente con el discurso de investidura y recoge perfectamente el gran acuerdo del Pacte de Les Corts. Es la primera vez que en sede parlamentaria se detalla con luz y taquígrafos un pacto de gobierno", ha reivindicado.