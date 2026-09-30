El PP no apoyará una propuesta de inmigración de Vox y los de Abascal tumbarán una suya de financiación

El síndic del PP, Nando Pastor, en la junta de portavoces de Les Corts - José Cuéllar / CORTS

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha avanzado que su grupo no votará a favor, este miércoles en el Debate de Política General, de una de las propuestas de Vox sobre inmigración y otros temas, al considerar que es una iniciativa “ómnibus” que mezcla temas como la seguridad o la sanidad. Además, ha asegurado que Vox tampoco apoyará una de las propuestas de los ‘populares’ referente a la financiación autonómica y a otras cuestiones como las señas de identidad o el valenciano.

Así lo ha adelantado a los periodistas en los pasillos de Les Corts durante la última jornada del debate, a unas horas de la votación de las propuestas de resolución que se prevé para esta noche.

“En este momento, tenemos una propuesta de Vox con serias dudas de apoyar con por cuestiones de forma, por cómo se ha presentado”, ha declarado el síndic del PP, quien ha defendido que esto demuestra que ambos son “partidos diferentes”.

En concreto, la propuesta de Vox que no apoyarán hace referencia a varias cuestiones. Pide “manifestar la gravedad de las consecuencias que la inmigración masiva tiene para los servicios públicos en España” y publicar estadísticas sobre “delincuencia e inseguridad asociada a la inmigración masiva”, así como “no participar en reformas ni acuerdos destinados a facilitar la entrada, acogida y/o permanencia de menores extranjeros no acompañados” y “rechazar de manera total cualquier proceso de regularización de inmigrantes ilegales”.

La iniciativa de Vox que será rechazada también insta al Consell a realizar una serie de peticiones al Gobierno: “vincular el acceso al sistema sanitario con carácter general a la residencia legal en España”; “combatir el fenómeno del turismo sanitario”; “aprobar definitivamente el Estatuto Médico propio”; “publicar todos los datos relacionados con el impacto y coste que tiene la inmigración masiva y descontrolada para el Sistema Nacional de Salud”; “convocar al embajador de Marruecos en España para reafirmar la soberanía española sobre Ceuta y melilla” y “promover inmediatamente la suspensión del tratado de amistad” entre España y Marruecos; “incorporar en el ordenamiento jurídico una prohibición general de uso de prendas que cubran sustancialmente el rostro como el nicab o el burka” y sancionar su uso; “repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal”.

Al mismo tiempo, esta propuesta insta al Consell a estudiar la viabilidad de un tercer hospital en la ciudad de Alicante y a trabajar en un plan de reducción de los profesionales de Atención Primaria, además de pedir al Gobierno que convoque más plazas en las oposiciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que cubra las vacantes.

VOLVERÁN A TUMBAR TODAS LAS INICIATIVAS DE LA IZQUIERDA

El resto de propuestas de Vox sí contarán con el voto a favor del PP, ha aclarado Pastor, mientras ha dejado claro que no piensan apoyar ninguna de las de PSPV y Compromís al considerar que “no se han tomado en serio” el debate por centrar sus críticas en si el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, será designado como candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas.

A su vez, el síndic ‘popular’ ha explicado que “cree” que Vox únicamente votará en contra de una de las propuestas del PP, la referente a la financiación autonómica. “Lo raro sería que coincidiésemos en todo, porque somos partidos diferentes”, ha repetido.

En esa iniciativa que no saldrá adelante, los de Pastor instan al Consell a pedir al Gobierno que retire su propuesta de nuevo sistema de financiación y convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para iniciar un debate “multilateral” para que la reforma sea “justa, equitativa e igualitaria” para todas la comunidades. También pide un fondo de nivelación hasta que no haya reforma y una “solución definitiva” para la deuda pública de la Generalitat.

En esta propuesta, el PP incluye otras peticiones: exigir al Gobierno que atienda la reivindicación histórica de cesión temporal de la Dama de Elche a la ciudad; mejorar la financiación de los municipios turísticos; que la UE active cláusulas de salvaguarda por incumplimientos de acuerdos comerciales; garantizar los “derechos hídricos” de los sectores productivos valencianos; un protocolo común de actuación frente a delitos de odio por LGTBIfobia; evitar “imposiciones” en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Y, también en esta iniciativa que no apoyará Vox, los ‘populares’ emplazan en el Consell a “seguir defendiendo y promocionando nuestras señas de identidad” y a “defender el máximo reconocimiento a nuestra lengua propia, el valenciano, ante el resto de instituciones nacionales y europeas”.