El PP pide la dimisión de Marzà y Barceló tras el "caos" de vacunación de docentes con AstraZeneca

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PPCV exige al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que cese a los consellers de Educación y Sanidad, Vicent Marzà y Ana Barceló, así como al secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, por el "caos" de la vacunación de los profesionales de la comunidad educativa el pasado lunes, que arrancó unas horas antes de la paralización temporal de las dosis de AstraZeneca por los casos de trombosis en otros países.

Así lo han anunciado los portavoces 'populares' de Sanidad y Educación en Les Corts, José Juan Zaplana y Beatriz Gascó, en rueda de prensa. La síndica y presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, también ha tachado de temerario e increíble que el inicio de la vacunación de la comunidad educativa no se suspendiera cuando otros países y comunidades como Andalucía ya habían frenado esta vacuna.

Bonig, en declaraciones tras una reunión de partido en Paterna, ha criticado especialmente que Puig (PSPV) afirmara el lunes que "había que fiarse y que todas las vacunas eran buenas". "Todo hemos visto de 'paren la vacunación' a grito pelado", ha criticado sobre lo que tuvo que decir el secretario autonómico a los trabajadores citados para vacunarse en el hospital de campaña de La Fe.

"Esto es propio de Senegal", ha dicho lamentando profundamente la situación porque es un tema serio. Se ha preguntado si la Generalitat no sabía que la Agencia Europea del Medicamento había ordenado la paralización y "si hay alguien al mando de la gestión sanitario".

Ante esta "vergüenza", la 'popular' ha urgido a ir más allá del cese de Barceló, que "ya está amortizada", y que Puig asuma responsabilidades, además de exigir más responsabilidad en la Conselleria de Sanidad atendiendo a criterios técnicos. "Si no fuera tan grave, la situación es para reírse", ha apostillado.

Los diputados del PP han añadido que "es la segunda vez que la gestión de Puig pone en ridículo a la Comunitat delante de toda España", recordando la puesta en marcha de los hospitales de campaña y que el 12 de marzo pidieron explicaciones a Sanidad sobre AstraZeneca para saber si había un seguimiento especial del lote apartado en Europa.

"Durante el fin de semana vimos a Puig de visita en los hospitales diciendo que todo estaba controlado y es cuando nos echamos a temblar. Cada vez que Puig dice que todo está controlado tiembla la Comunitat Valenciana", ha ahondado Zaplana, tachando de ensayo 'fake' el inicio de la vacunación educativa.

Pero lo peor, ha advertido, es que ahora "no hay plan B" en la vacunación, por lo que ha exigido que todos los grupos de Les Corts apoyen su propuesta de creación de una comisión de investigación sobre las vacunas irregulares, "también los del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem).

Además de pedir la dimisión de Barceló y Marzà, el 'popular' ha calificado de cobarde la postura de los dirigentes de Compromís. "Mónica Oltra no ha dado la cara con las residencias, Marzà con los profesores e Isaura Navarro, desde Sanidad, no está haciendo nada. Están cobrando un sueldo y dan vergüenza. No asumen responsabilidad", ha criticado sobre la vicepresidenta portavoz, el conseller de Educación y la secretaria autonómica de Salud Pública.

En cifras, el PP advierte que el total de vacunas inyectadas en la Comunitat es del 78,9% y la media nacional está en 84,8%, con lo que está en el puesto 15 de 17, una posición que baja "de la 16 a la 17 por cada 100.000 habitantes y a la 17 sobre la primera dosis: "Los últimos de toda España".

"A GRITOS Y SIN GUARDAR PROTOCOLOS"

En materia de educación, la diputada ha denunciado que "Conselleria ha fallado en todos y cada uno de los protocolos para garantizar la seguridad de los docentes", como cuando dijeron que eran profesionales de bajo riesgo o "pagaron las consecuencias" de elaborar los planes de contingencia. "Les negaron la enfermera escolar, hacerles PCR, material al inicio de curso y después vino la propaganda", ha enumerado.

Ante la vacunación de profesores, "la guinda del pastel y un esperpento", ha urgido a que alguien dé explicaciones y se ha preguntado por qué la consellera "no descolgó un teléfono y habló con la ministra", Carolina Darias. También ha cuestionado que el Consell diga que no hay problemas cuando "se entró a gritos en las carpas ordenando que se parara la vacunación".

Gascó ha reprochado la actitud del secretario Miquel Soler, "hablando sin guardar protocolos, sin información, sin dar soluciones", y ha acusado al conseller Marzà de estar "escondido toda la pandemia sin querer asumir responsabilidad". Ha reclamado la dimisión de ambos por "cobardía, irresponsabilidad y falta de transparencia" y ha advertido que "los docentes afrontan el peor curso de sus vidas y lo único que reciben de Conselleria es dejadez de funciones y que les dan la espalda".

Por todo ello, el PP presentará una serie de iniciativas y preguntas parlamentarias, como cuántos docentes han sido vacunados, por qué no se paralizó antes la vacuna, que va a pasar con la segunda dosis de los docentes ya vacunados y a qué se debe el "alarmismo" para paralizar el proceso de esta forma.