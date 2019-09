El PP pide una línea nominativa en los presupuestos del Consell para paliar los efectos de la DANA en la Vega Baja

Publicado 24/09/2019 15:35:56 CET

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha anunciado este martes que su grupo pedirá en Les Corts que en el próximo Presupuesto de la Generalitat haya una línea nominativa "específica" para paliar los efectos de la pasada DANA en la Vega Baja.

Según Bonig, que se ha reunido durante dos días con alcaldes y portavoces del PP de municipios de la Vega Baja afectados por la DANA, "es tanto el daño que se ha producido en infraestructuras y en inversión pública que requiere de un plan de inversiones".

"No nos vale una línea genérica, sino una específica y un responsable que se encargue de coordinar las ayudas porque muchos alcaldes nos han trasladado que las ayudas de 2016 aún no se han recibido y las de las heladas del año pasado tampoco. Hacerse la foto está muy bien pero es el momento de los políticos y hay que trabajar y estar a la altura", ha señalado la dirigente 'popular'.

Así, Bonig ha señalado que la propuesta de una línea nominativa se presentará también a modo de moción en todos los ayuntamientos. Isabel Bonig ha señalado que estos días "han sido duros y muy difíciles" y ha hecho un repaso por las dos jornadas en las que el PPCV ha recorrido la Vega Baja "de donde nos llevamos un sabor agridulce", ha informado el PPCV en un comunicado.

"Hemos visto la solidaridad y la dedicación de Emergencias, Cruz Roja, Protección Civil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de ayuntamientos y hemos visto la tristeza y amargura de las familias tras ver 'in situ' la destrucción que hay y las necesidades que tienen", ha apuntado.

Bonig ha puesto en valor la actitud de los alcaldes del PP y portavoces y todos los miembros del PPCV "no haciendo política ni demagogia de esta catástrofe" y ha recordado, por contra, su etapa como consellera, cuando se declararon los incendios de 2012 y asegura que vio "la actuación del PSPV y su líder, Ximo Puig, y de Compromís, agitando la opinión pública en un momento muy complicado y muy difícil. Todos no somos igual".

CARGA CONTRA OLTRA POR NO IR

Así, ha afeado a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que no haya estado en la Vega Baja. "Coordinó la ayuda humanitaria en el caso del Aquarius, donde no tenía competencias, pero no ha estado ahora con personas de colectivos muy vulnerables que necesitan mucha atención. Los ayuntamientos están desbordados y ella debería haber asumido la coordinación con residencias o albergues", ha sostenido.

"Sabemos que no hay mucho dinero, pero el que haya debe ir a la Vega Baja, especialmente el dinero de enchufados o publicidad. Puig se ha gastado en cuatro años 20 millones de euros en promoción personal, que es lo mismo que va a destinar a la Vega Baja. Cuando no hay dinero hay que hacer economía de guerra y destinarlo a quienes más lo necesitan", ha indicado Bonig.

La presidenta del PPCV ha señalado que desde su partido no admitirán "recortes sociales". "Los primeros recortes deben ser los de los privilegios de Puig y Oltra", ha dicho, y ha anunciado que va a analizar el Patricova, que incluye obras hidráulicas de interés general que pueden presentarse por el Gobierno de la Generalitat y de España para obtener fondos de la UE de emergencia.

"Cuenta Puig con la ayuda del PPCV para que se haga ese plan de infraestructuras y para implicar a la administración del Estado y la UE para que esos fondos vengan", ha manifestado.