El PP pide que Puig comparezca en la Diputación Permanente para explicar "la infrafinanciación e infravacunación"

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y diputada autonómica del PPCV, María José Catalá, ha pedido la comparecencia urgente del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en la Diputación Permanente de Les Corts "para explicar por qué somos una comunidad que estamos a la cola de todo".

"A la infrafinanciación sumamos ahora la infravacunación, la atención primaria está colapsada y somos los últimos en hacer PCR y antígenos. Exigimos que el president dé explicaciones en la cámara de por qué no le importa que siempre seamos los peores en todo", lamenta la representante 'popular'.

Para Catalá, "la política sanitaria que está realizando Puig es totalmente errónea porque no está siendo operativo en la gestión sanitaria en la Comuntitat". Además, apunta, "sigue sin plantarle cara a Sánchez para recibir más vacunas y fondos para luchar contra la Covid. Su silencio ante la infrafinanciación es vergonzoso, pero no podemos tolerar la inacción en los desagravios en temas de pandemia, porque aquí Puig juega con la vida de las personas".

En este sentido, la secretaria general del PPCV ha recordado que "se le avisó y se le insistió en el error del despido de 3.000 sanitarios contratados para luchar contra el coronavirus porque llegaba el verano y la sanidad pública podía colapsar".

"Por desgracia, --continúa-- estábamos en lo cierto, ha llegado la quinta ola y los centros de salud vuelven a estar colapsados por falta de trabajadores que, por derecho, están descansando y no tienen quién supla su trabajo. Esto conlleva a un efecto dominó, puesto que los pacientes se van a las urgencias de los hospitales a ser atendidos y ellos también están al borde del colapso".

Asimismo, Catalá se ha preguntado "¿dónde están las vacunas que le corresponde a la Comunitat Valenciana?". "Porque no se entiende que Murcia ya haya empezado a vacunar a los niños mayores de 12 años y aquí todavía no se haya concluido con los treintañeros. Desde el principio de la vacunación siempre hemos ido más lentos y después de ocho meses debería cambiar esta tendencia, ¿o es que aquí también Sánchez nos va a hacer un Biden?", plantea.

Otro de los datos públicos que preocupa a María José Catalá es el bajo índice de realización de PCR y test de antígenos porque está comprobado que es una de las mejores armas para controlar las nuevas olas y detectar asintomáticos. "Estar 250 puntos por debajo de la media nacional en realización de pruebas cuando la mitad de valencianos sufren el toque de queda es una muestra más de que Puig no es capaz de gestionar la pandemia, que esta situación el tiene sobrepasado", recalca.

La dirigente 'popular' enfatiza que, mientras en otras comunidades "se toman medidas como hacer test masivos, instalar puntos céntricos para pruebas gratuitas, crean apps para pedir citas de vacunación, aquí sólo podemos atender a los enfermos porque los políticos del PSOE y Compromís no son capaces de innovar o tan sólo copiar las propuestas que a otros les funciona".

"Puig no ha aprendido nada de las anteriores olas, no ha incrementado plantillas, tiene paralizadas las obras necesarias en hospitales y atención primaria, los hospitales de campaña han sido un desastre, el proveedor de material de la primera ola debe devolver dinero por deficiencias en el material, los ambulatorios están colapsados, ha despedido a quién ha luchado en primera línea contra la pandemia, no hace PCR, los jóvenes siguen sin vacunar podría seguir enumerando el fracaso de su política sanitaria durante horas", ha remarcado.

VISITA MINISTRO ESCRIVÁ

Sobre la visita este jueves a València del ministro d Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la parlamentaria ha incidido en la necesidad de conseguir más recursos para los servicios sociales valencianos. "Que no quede en una simple foto con promesas vacías. Estamos hartos de incumplimientos, de una ley de dependencia cuyo mayor problema es Mónica Oltra, que acumula retrasos por culpa de una Conselleria que no gestiona porque tiene una responsable desaparecida".

"Mientras Cataluña tienen cumbres bilaterales con Sánchez y les llueven los millones, a Puig le envían ministros a los que ni se les reconoce por la calle. Ese es el resultado de la presión del PSPV y Compromís en Madrid, que no incomodan a nadie y se sigue discriminando a los valencianos", ha comentado.

Por último, ha exigido a Puig a comparecer en Les Corts y someterse a un control "en el que le se le dirán a la cara todos sus errores que hacen que a la Comunitat Valenciana le vaya a costar más esfuerzo que a otros lugares de España salir de la situación en la que se encuentra".