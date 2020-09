El PP pide reanudar la actividad en Les Corts con los 99 diputados: "No podemos estar en una burbuja"

El PSPV está "totalmente de acuerdo" y dice que se está estudiando la posibilidad de instalar mamparas protectoras

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PPCV ha registrado este miércoles una petición para que la actividad parlamentaria se reanude en Les Corts con los 99 diputados presentes, y no con la reducción de asistentes como hasta ahora, porque "mientras todos se incorporan a sus trabajos y empiezan las clases" en el parlamento valenciano no están presentes todos los parlamentarios.

"La gente no lo entiende. Hay riesgo de contagio como todo el mundo, pero no podemos estar en una burbuja. Hay que comenzar a recobrar la normalidad. Tenemos el derecho a fiscalizar la acción del gobierno. Si no se reanuda, se vulnera un derecho fundamental", ha explicado su portavoz, Isabel Bonig.

Por ello, 19 diputados del PP en Les Corts han presentado un escrito pidiendo que se les respete el derecho fundamental de cada diputado y se recobre la presencialidad de todos los parlamentarios: "Si se recobra la normalidad, el parlamento también debería hacerlo". Bonig ha incidido en que "hay muchas alternativas" para que los 99 diputados puedan volver porque "esto no es el tercer mundo".

El portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha asegurado que "está totalmente de acuerdo en que se reincorporen los 99 diputados de forma presencial" y ha indicado que este tema lo tendrá que analizar el Comité de seguridad e higiene de Les Corts y que se está estudiando la posibilidad de instalar mamparas protectoras "como en otros parlamentos europeos".

"La presencialidad en los plenos es muy importante", ha dicho, y se hará "todo lo posible". Además, ha afirmado que cruza los dedos para que "nadie vuelva de vacaciones contagiado".

Mata ha recordado que a pesar de que la letalidad y el ingreso en hospitales y en las UCI han bajado "la situación continúa siendo de extrema gravedad" por lo que la gente debe ser consciente de que "la batalla al virus todavía no se ha ganado" y ha instado a la ciudadanía a "actuar con muchísima responsabilidad".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha señalado que la Junta de Síndics de la próxima semana ya tendrá la información del comité de seguridad y podrá tomar una decisión "siempre con la intención de volver lo antes posible a la normalidad anterior, pero nunca poniendo en riesgo a los que trabajan aquí y a sus familias".

La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha señalado que es el comité de seguridad el que hace las recomendaciones ante las que después la Mesa y la Junta deciden y ha recordado al PP que hay muchas empresas que han adaptado su forma de trabajo por la pandemia, incrementando el teletrabajo allá donde es posible.

"A todos nos gustaría estar", ha dicho, pero ve "un poco inviable" que puedan acudir presencialmente los 99 diputados a no ser que se puedan garantizar de alguna manera las medidas de seguridad necesarias. "Aquí no hacemos excepción respecto al resto de la ciudadanía que se va incorporando", ha apuntado.