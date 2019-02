PP presentará un voto particular porque "tergiversa la realidad de lo que ha pasado"

Publicado 21/02/2019 15:20:24 CET

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Industria del grupo 'Popular' en Les Corts, Vicente Casanova, ha anunciado que el PP presentará un voto particular sobre el dictamen de la comisión de investigación de Feria Valencia, al considerar que se ha "tergiversado la realidad de lo que ha pasado".

El dictamen provisional sobre la institución ferial --elaborado por PSPV, Compromís, Podem y Cs-- concluye que en la institución hubo un "saqueo" en la gestión directiva, así como "falta de control y trato de favor al PP" con sobrecostes de más de 1.000 millones de euros y responsabiliza a los directivos del recinto, así como a los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

Al respecto, Casanova ha criticado que el PP "ha sido apartado" y no ha tenido "ninguna noticia sobre la ponencia, ni sabía nada", por lo que ha anunciado que presentará su voto particular al dictamen.

A su juicio, el texto es "un corta y pega sin que exista una unidad" y ha señalado que en el índice de la ponencia está el capítulo 'Medidas para que no vuelva a ocurrir' que luego "no existe en el texto". "Es inconexo y las conclusiones son que hay responsabilidades políticas genéricas, pero sin decir de qué ni decir los motivos. Eso no es el resultado serio de tantas horas de trabajo", ha considerado.

Para Casanova, después de más de 40 sesiones celebradas y cien comparecientes, "han tergiversado la realidad de lo que pasado". "No se puede hacer lo que se ha hecho: escoger solo una parte sesgada de las diferentes comparecencias como, por ejemplo, lo do de los mil millones que no es cierto", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido que el gasto en la ampliación de Feria Valencia fue de 587 millones de euros en total y el resto del montante son "costes financieros que no se contabilizan". "Es la primera mentira", ha puntualizado.

Además, ha señalado que hay otras cuestiones que "no se han tenido en cuenta" como es que la ampliación de la feria era "necesaria" como ha remarcado que han dicho "todos los comparecientes". "Solo hay uno que ha dicho que consideró excesiva la ampliación que se hizo. El resto, representantes de todos los sectores, dijeron que era necesaria para la economía valenciana", ha apuntado.

Asimismo, ha criticado que en el documento no se haga "ninguna referencia tampoco al retorno para la sociedad, a la necesidad de hacer esa ampliación porque o se hacía o se cerraba porque los expositores se iban a Madrid, Barcelona o Bilbao".

"LO DEL SAQUEO ES OFENSIVO"

Casanova ha reprobado que "se hable de saqueo" en la institución porque es "ofensivo al honor de las personas a las que se refieren" y, en este sentido, ha recordado que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que "dice que una comisión no se puede meter en esos aspectos delictivos que afecten a la vía penal o administrativa".

Además, ha señalado que la Fiscalía ya archivó las actuaciones judiciales por presuntas irregularidades en las obras de ampliación y, por tanto, ha remarcado que "ese saqueo no se ha demostrado, entre otras cosas porque la propia Fiscalía lo archivó" y "todo lo que se ha pagado, está allí y no hay nada que demuestre hechos delictivos".

"Se podía haber hecho más o menos grande la feria, pero lo que todo el mundo ha dejado claro es que la ampliación era necesaria y la Fiscalía ya ha tenido todo eso y lo ha archivado. Han ido estirando esta comisión hasta acabar a dos meses exactos de las elecciones, al final de legislatura. Ese era el objetivo", ha zanjado.