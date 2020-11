El PP prevé presentar enmienda a la totalidad de los presupuestos "por responsabilidad" pero está dispuesto a pactar

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha avanzado este viernes que su formación prevé presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos de la Generalitat 2021 "por responsabilidad", aunque ha puntualizado que "están dispuestos" a pactar.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, para presentar el Plan para la Recuperación de la Industria de la Comunitat Valenciana y compartir impresiones sobre el proyecto de Presupuestos. Este viernes es el último día para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a la totalidad del proyecto.

Preguntada al respecto, Bonig ha señalado que "el PP presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de 2021" y ha añadido: "De veras que no nos gustaría, porque a nosotros nos hubiera gustado aportar como siempre hemos aportado y que desde la Presidencia de la Generalitat y los partidos que apoyan en Botànic se hubieran interesado por todas las aportaciones que desde abril hasta ahora el PP ha trabajado con todos los sectores".

No obstante, ha puntualizado que, "si quieren pactar, el PP de verdad está dispuesto". No obstante, ha indicado que "esta propuesta tiene que ser aceptada" por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que es "al final quien manda".,

"Si quiere, yo estoy dispuesta; si no quiere, el PP presentará esta enmienda y muchísimas enmiendas para reactivar la actividad económica y salvar vidas, que eso es lo más importante en estos momentos", ha remarcado.

Ha manifestado que desde el PP han estado "aportando" pero "no se ha hecho caso" a sus propuestas. "Como lo que nos llega no nos gusta" y "como es insostenible la situación", el PP "presentará una enmienda a la totalidad", ha insistido.

En concreto, Bonig ha criticado "la subida de impuestos", pues "considera que ese no es el camino" y ha lamentado que el proyecto "no tiene una actuación concreta en industria, no hay un plan industrial serio para la Comunitat".

También ha puesto el foco en que Puig "no ha querido blindar por ley" el presupuesto de sanidad, que además considera "insuficiente para poder atender toda la necesidad social".

Además, ha subrayado que el presupuesto "tiene 247 millones de euros en chiringuitos y organismos". "El sector público valenciano sube 247 millones y no estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de asesores, organismos , de consorcios, y eso es lo que es inadmisible", ha reprochado.

En este punto, Isabel Bonig ha afirmado que "esos 247 millones podrían ir perfectamente a apoyar la industria o el tema sanitario. "Por esas cuestiones, porque suben un 40% los alto cargos del señor Puig desde 2016 hasta ahora, como es insostenible esta situación, el PP presentará una enmienda a la totalidad", ha reiterado.

Bonig ha recalcado que el PPCV no es un "partido radical" ni "irresponsable" y ha criticado la imagen "lamentable" que, a su juicio, ha trasladado el Govern del Botánic" con Puig y la vicepresidenta, Mónica Oltra, "riñendo y peleándose por 21 millones euros" y "dando un espectáculo mientras la gente se está dejando la vida y el patrimonio" en la pandemia.

Ha hecho hincapié en que esa situación se ha dado mientras "se están cerrando ciudades importantes de nuestra comunidad por contagio masivo del virus". "Hay UCIs de hospitales públicos valencianos que están colapsadas de covid, se están ampliando zonas para atender el covid", ha indicado, antes de advertir que "las listas de espera son interminables" y que la atención primaria "está colapsada".

"Por eso, por responsabilidad, tenemos que presentar esta enmienda pero también estamos dispuestos a sentarnos y pactar un presupuesto que no consolide los privilegios de los políticos, de Puig y Oltra, sino que consolide los derechos y la vida de todos los valencianos".

Ha subrayado que "si quieren pactar el PP de verdad" está "dispuesto". "Tenemos programas y tenemos iniciativa y de verdad tenemos una responsabilidad que ejerceremos", ha dicho.