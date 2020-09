El PP propone a Puig un grupo de trabajo para negociar ya los presupuestos "sin ningún límite a priori"

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha enviado este miércoles una carta al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, para crear un grupo de trabajo en Les Corts que empiece a negociar "ya" los presupuestos de 2021, con la intención de que se sumen todos los partidos que quieran y sin establecer "ningún límite a priori".

"No vamos de farol; estoy dispuesta a votar a favor del presupuesto si lo que se presenta es razonable", ha garantizado en rueda de prensa tras remitir la misiva al Palau "en tono amable, correcto y educado".

Bonig ha urgido al gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) a que pase de las palabras a los hechos y no haga como el "mago" de Pedro Sánchez al seguir con presupuestos prorrogados en medio de la pandemia. También ha exigido a Puig que deje claras sus prioridades, "no se escape y no salga con su virtud de hablar sin decir nada".

Esto pasa, a su juicio, por crear un grupo de trabajo en Les Corts --no una comisión para que no esté sujeta al reglamento-- "con luz y taquígrafos" entre todos los grupos que estén dispuestos. "No solo con el PP, que ya sé que puede tener problemas", ha remarcado, para recordar que Puig siempre apela a la unidad y al cumplimiento del pacto de reconstrucción.

Con esta "lealtad crítica", Bonig ha instado a los partidos del Consell a que tengan altura de miras y sean capaces de negociar y bajar a los números, sin quedarse en una mera "declaración de voluntad". Ha insistido en que está dispuesta a hablar de todo, sin condiciones, pero a partir de unos ejes centrados en la salida de la crisis.

"En algunas cosas no llegaremos a acuerdos, pero en otras sí. Si alguien nos convence de algo, estoy dispuesta a cambiarlo", ha garantizado. De momento ha vuelto a denunciar que el Botànic "aún no ha dado una respuesta convincente para no blindar el presupuesto de la sanidad pública" y no se pone de acuerdo en materia de impuestos, tras el compromiso de Puig de no subirlos a las azulejeras.

En todo caso, la síndica 'popular' ha confiado en que su grupo será un año más el que más enmiendas presentará al proyecto de presupuestos. "Muchas veces les hemos dado la fórmula legal para salir airosos, como en la Ley del Juego que no aceptó, ha ilustrado, para recalcar que "el PSPV tiene que saber qué quiere ser de mayor".

También ha vuelto a cargar contra la gestión de la segunda oleada en la Comunitat "cuanto menos llamativa" y los datos preocupantes de enfermos en UCI y número de rastreadores. Sin "querer hacer guerra", ha criticado que en verano "no se dieran todos los datos de contagiados para salvar algunos destinos turísticos: Puig sabía el 21 de julio que València estaba muy mal y no adoptó ninguna medida".

En este escenario, Bonig ha lamentado que anunciara la apertura de centros de salud por la tarde cuando faltan médicos y le ha reprochado que "no se carga a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que es un desastre como todo su equipo, porque es un cortafuegos para salvar al responsable: Ximo Puig".

"Aquí se trata de que Puig brille", ha ironizado con el ejemplo de su anuncio este martes de 9.000 millones de inversión en Alicante del pacto de reconstrucción 'Alcem-nos', "de los 'ximoanuncios' a los 'ximodelirios'". Ha afeado que no contara en este acto con el resto de partidos que se sumaron al acuerdo como un ejemplo de "lealtad institucional".

5.000 COMPRAVENTAS PARALIZADAS POR EL DECRETO DE TANTEO

Por otro lado, la jefa del PP valenciano ha celebrado que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso de su partido contra el decreto para la ampliación de vivienda pública mediante los derechos de tanteo y retracto. Esta norma, según ella, supone que en la Comunitat hay 5.000 operaciones de compraventa paralizadas en los tres meses desde su aprobación.

A su juicio, es un decreto inconstitucional, innecesario y "un ejercicio más del sectarismo de Unides Podem y una cortina de humo para tapar su nefasta gestión" en la Conselleria de Arquitectura Bioclimática. Ha confiado así en que prospere el recurso, aunque la admisión del TC es un trámite y hay que esperar al juicio y la sentencia.