Imagen de archivo de papeletas electorales en la Comunitat Valenciana - Rober Solsona - Europa Press

CASTELLÓ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP y PSPV han empatado en las elecciones generales de este domingo al Congreso de los Diputados en la circunscripción de Castellón, con el 96,22 por ciento escrutado, al obtener dos escaños cada uno, si bien los 'populares' consiguen el 33,47% de los votos frente al 29,58% del PSPV. Vox mantiene el escaño de los pasados comicios, aunque sube en apoyos.

El resultado es el mismo que en 2023 en esta provincia donde había en juego cinco escaños. Así, Vox se sitúa como la tercera fuerza, con un escaño, y el 20,34% de los apoyos, según los datos del Ministerio de Interior. No obstante, la formación de Santiago Abascal es la que más sube en relación con los comicios de 2023, al conseguir 4,46 puntos porcentuales más.

El PP, pese a ser la primera fuerza política, pierde 1,43 puntos porcentuales en relación con 2023 (pasa del 35,17% al 33,74%) y el PSPV también baja en apoyos, con 3,06 puntos porcentuales menos (pasa del 32,64% al 29,58%).

Compromís-Front Valencià es la cuarta fuera más votada en la provincia, con el 11,58% de los apoyos.