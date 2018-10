El PP rechaza darle la Distinción al Mérito Cultural a Montllor porque ya obtuvo la Alta Distinción en 1994

Publicado 26/02/2015 14:42:21 CET

VALENCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP en las Corts Valencianes ha rechazado una proposición no de ley de EUPV para que el Parlamento conmemore el 20 aniversario de Ovidi Montllor e insten al Consell a otorgarle a título póstumo la Distinción al Mérito Cultural de la Generalitat, porque, según ha explicado la diputada 'popular' Maite Parra, el artista alcoiano ya recibió en 1994 la Alta Distinción de la Generalitat, que "engloba todo lo que piden" en la iniciativa.

En el último punto del pleno de esta semana --al que ha asistido el alcalde de Alcoi--, EUPV ha sustanciado esta propuesta para "ir un poco más" de los reconocimientos que se le han hecho y "promover socialmente su figura y reconocerla institucionalmente", dado que diferentes movimientos sociales y culturales preparan para este año actos en favor de Montllor.

"Además de conmemorar su muerte, podemos reconocer su trayectoria y su actualidad porque Ovidi aún está con nosotros", ha declarado el diputado de EUPV Lluís Torró.

La formación reclamaba también al Consell que declarara 2015 el año Ovidi Montllor y apoyara aquellas iniciativas conmemorativas que surjan de la sociedad civil, así como los actos de homenaje organizados por otras instituciones y entidades públicas.

RESPUESTA DEL PP A MONTLLOR

En su argumentación para rechazar la iniciativa, la 'popular' Maite Parra ha destacado que a Montllor ya se le ha "elogiado y recordado tanto que está a "años luz quien más ovación ha tenido" y que "no hay en la historia de Alcoi un personaje alguien que haya recibido un tratamiento similar". Asimismo, ha arremetido contra la propuesta porque, según ha afirmado, "detrás está la 'Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans'".

Parra, que ha criticado que la oposición no apoyara el proyecto de ley de Señas de Identidad del Consell, ha aprovechado para recordar una letra de Ovidi: 'Tinc senyera on blau no hi ha. Dic ben alt que parle català i ho faig a la manera de València'. A esta declaración, "nosotros les decimos nuestra tierra es la Comunitat, muestra lengua el valenciano y nuestra bandera tiene azul porque somos valencianos y no catalanes", concluyendo así su intervención.

"INVENTAN FANTASMAS"

El diputado de EUPV Lluís Torró, que ha celebrado que la legislatura ya se termina, ha acusado al PP de "inventar fantasmas", ha apuntado que la Distinción al Mérito Cultural no es la Alta Distinción, donde se le reconoció "por razones de carácter cívico con la recuperación de las libertades democráticas". Además, ha insistido en que "buena parte de la sociedad civil valenciana está organizando actividades de reconocimiento" y por eso traen esta propuesta.

Torró también ha tenido palabras para criticar la propuesta legislativa del PP sobre las Señas de Identidad, con la que "pretende definir lo que es y no es valenciano según unos cánones que no son compartidos por la mayoría de la sociedad". "Con esa ley tratan de reprimir aquello que entienden que no es valenciano", ha lamentado.

"SECTARISMO IDEOLÓGICO"

En este sentido, el socialista Juan Soto, ha lamentado que el "observatorio inquisitorial" que propone la ley de Señas de Identidad seguro que "condenará por rojo y catalanista" a Ovidi Montllor, y ha dicho que le da pena este "sectarismo ideológico y cultural premia a los adeptos y castiga a los críticos".

Soto ha criticado que, sin embargo, dicho observatorio "se pondrá de perfil cuando Barberá destroce el valenciano", ha dicho en relación al uso del valenciano de la alcaldesa de Valencia en La Crida. A su juicio, "no es una gracia de Rita, es una vergüenza".

Del mismo modo, el diputado de Compromís Josep Maria Pañella ha defendido la importancia de Ovidi Montllor como una "personaje capital en la transición valenciana". Sin embargo, ha lamentado que "por su postura política se le ha encerrado en la cámara oscura, como hace el PP con aquellos que no coinciden con su manera de pensar".