El PP rechaza hablar de "futuribles" sobre el acta de Mazón en Les Corts y reitera su "máximo respeto" a la justicia

Archivo - El expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón durante el pleno de toma de posesión del nuevo president, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha rechazado "hablar de futuribles" cuando se le ha preguntado si el partido pedirá el acta de diputado al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón después de que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana haya acordado elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra él.

Al mismo tiempo, el representante 'popular' ha subrayado que en su partido no "opinan" sobre decisiones judiciales y ha insistido en mostrar "máximo respeto" a la justicia, como ha manifestado "desde el minuto uno".

"Cualquier decisión judicial no va a ser sometida a objeto de debate por parte del Grupo Parlamentario Popular", ha indicado en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts tras finalizar la sesión de la comisión de investigación de la dana. Por ello, ha rechazado "comentar las decisiones judiciales, ni las que nos favorecen ni las que no nos favorecen": "Es un mensaje muy claro, muy contundente y que, además, es siempre el que ha tenido el PP".

"Nosotros no somos como otros, no somos como ellos. No queremos además serlo nunca. Siempre hemos huido de comentar y de argumentar cualquier decisión e instrucción judicial. Siempre hemos huido de censurar o de aplaudir las decisiones judiciales según nos favorezcan o nos perjudiquen", ha argumentado.

Así, ha defendido que desde su partido no lo han "hecho nunca", por lo que ha garantizado que ahora no van "a caer en ese error, porque sería renunciar a uno de nuestros principios, que es no opinar sobre las causas judiciales abiertas". "Siempre lo hemos hecho y, por lo tanto, no lo vamos a hacer", ha remarcado.

Dicho esto, ha señalado que en el PP no tienen "nada que ver con lo que otros hacen" y ha afeado a la izquierda que cuando el juez Peinado "instruye alguna cuestión que afecta a la mujer del presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, "salen tres ministros a decir que es un juez facha". "No lo vamos a hacer, no somos iguales y no queremos serlo", ha garantizado.

DICE QUE NO OPINA TAMPOCO SOBRE OLTRA

Del mismo modo, ha deslizado que tampoco van a opinar sobre "que esta mañana se le abra juicio oral a la exvicepresidenta del gobierno del Botànic Mónica Oltra por los hechos ocurridos cuando su marido entonces había abusado de una menor" ni tampoco "sobre lo que hemos leído esta mañana todos que ocurría en el juzgado de Catarroja, probablemente, presuntamente, que si el marido --de la jueza--". "No vamos a opinar, es que no es nuestro estilo", ha insistido.

Cuestionado de nuevo sobre si le van a pedir el acta de diputado a Carlos Mazón, el síndic 'popular' ha rechazado hablar "de futuribles" y ha insistido en mostrar "máximo respeto a la justicia". "Yo no sé siquiera lo que está decidiendo el TSJ o dejando de decir. Estamos aquí, máximo respeto a la justicia y de ahí no nos vamos a salir", ha apostillado. Y ha asegurado que este es "el ADN del Partido Popular respecto a lo que son procesos judiciales o instrucciones que hayan en marcha en estos momento".

NO HA HABLADO CON LLORCA

Preguntado por si ha podido hablar con el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, tras conocer que la jueza de la dana ha elevado al TSJCV exposición razonada contra Mazón, ha indicado que no, dado que acaba "de salir" de la comisión de investigación de la dana de Les Corts, reunida este martes. Precisamente, ha defendido que en este foro parlamentario han podido demostrar "el respeto absoluto a todas las víctimas" de la riada.

"No entramos como otros, no queremos ser como ellos, a comentar, a opinar, como si esto fuesen, no sé, decisiones judiciales e instrucciones judiciales, las que nos favorecen y las que no nos favorecen. Jamás lo hemos hecho y jamás lo vamos a hacer", ha dicho.

Sobre la exigencia de las asociaciones de víctimas de pedirle el acta a Mazón, Nando Pastor ha asegurado que el trato y el "respeto" mostrado desde su grupo hacia estos colectivos ha sido "exquisito".

SE VA A MANTENER EN LA MISMA "LÍNEA"

Finalmente, preguntado por si entonces no se descarta que el PP le pida el acta a Mazón, el síndic del PP ha señalado que no está "aquí para descartar o dejar de descartar", sino "para comentar o no comentar las decisiones judiciales": "El PP no va a comentar las decisiones judiciales, ni las que le beneficien ni las que no. Ni las de Mónica Oltra ni las del marido de la jueza de la dana ni ninguna".

Además, ha considerado que ha sido "muy claro y muy contundente" al respecto y ha garantizado que lo va a seguir siendo y que se va a mantener "en la línea que siempre ha mantenido el PP en estas cuestiones", que es la de "no comentar las decisiones judiciales".