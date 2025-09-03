El PP reclama la urgente limpieza de cauces y barrancos ante la temporada de lluvias y acusa al Gobierno de "abandono"

Archivo - Lluvias en la zona del barranco de Paiporta, a 3 de marzo de 2025 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido al Gobierno de España la limpieza de barrancos y cauces de la Comunitat Valenciana ante la llegada de la temporada de lluvias "para evitar riesgos con el comienzo del otoño" y ha acusado al Ejecutivo central de "abandono" y "dejación de funciones". Para ello, ha presentado en Les Corts una proposición no de ley (PNL) urgente en la que insta al Consell a que solicite al Gobierno que las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura "procedan a la limpieza urgente y mantenimiento de los cauces, ríos y ramblas".

La portavoz de Agua del PP, María Gómez, en un comunicado, se ha mostrado "preocupada" por la situación de "abandono" de la limpieza de los cauces, de forma que, ante precipitaciones "importantes", mantengan "una capacidad óptima de desalojo de los caudales y se evite el taponamiento y las empalizadas". "Los ciudadanos no tenemos por qué volver a sufrir la dejadez, el abandono y la falta de compromiso del gobierno socialista con nuestra tierra", ha sostenido.

A su juicio, resulta "crucial trabajar en la prevención, una circunstancia que a la vista de cómo se encuentran muchos barrancos y cauces llenos de cañas, sedimentos y residuos de todo tipo, es evidente que no existe". "No queremos volver a vivir lo sucedido con las últimas lluvias torrenciales provocadas por distintas danas. Para eso es clave la prevención, pero parece que a --Pedro-- Sánchez eso no le importa", ha lamentado.

La también alcaldesa de Almoradí (Alicante), ha advertido de que la situación "llega hasta el extremo de que hay alcaldes que han reclamado la limpieza con sus propios medios de estos cauces naturales y se han topado con la intransigencia y negativa de una administración pública que, en manos del PSOE, no actúa": "Parece que la Confederación --Hidrográfica del Júcar-- no ha aprendido nada de lo que hemos vivido. Tiene muchos deberes que hacer y no los hacen".

Según ha sostenido, tanto la CHJ como la CHS "deben atender la llamada de auxilio de unos alcaldes que ven en sus barrancos un potencial riesgo para sus vecinos". "Pero la actuación debe ser conjunta y coordinada, por eso deben asumir sus competencias propias y limpiar, desbrozar y adecuar los cauces en todo su recorrido", ha recalcado.

En este sentido, ha denunciado que "mirar hacia otro lado mientras permanecen de brazos cruzados es poner en riesgo a poblaciones enteras" y ha enmarcado esta actitud en "una muestra de desidia que nos hace daño a todos".

Además, la diputada 'popular' ha hecho hincapié en que la limpieza, mantenimiento y vigilancia de los cauces "es competencia exclusiva del Gobierno de España, a través de la CHS y la CHJ, organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, que tiene la obligación de la construcción y conservación de las infraestructuras hidráulicas y de la gestión medioambiental del dominio público hidráulico en su demarcación".

"Es su responsabilidad el mantenimiento del buen estado y la limpieza de los cauces y no lo están haciendo, parece que estén ocupados en otras cosas", ha deslizado.