PP replica a Morant que defiende el autogobierno "todos los días" y acusa a PSPV de practicarlo "de pancarta y boquilla"

La diputada del PP en Les Corts Verónica Marcos, en declaraciones a los medios este jueves - PP

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha replicado a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que desde la formación 'popular' defienden el autogobierno valenciano "todos los días" y ha animado a los socialistas valencianos, a los que ha acusado de hacerlo "de pancarta y boquilla", a desbloquear las instituciones "que tienen bloqueadas", en alusión a los órganos estatutarios, pendientes de renovación.

"El PP defiende el autogobierno todos los días, 24/7", ha recalcado la diputada 'popular' en Les Corts Verónica Marcos, en declaraciones a los medios, después de que el PSPV haya llevado este jueves a las puertas del parlamento valenciano la celebración de la jornada del 25 d'Abril, día en el que tradicionalmente el parlamento valenciano recordaba la batalla de Almansa y entregaba las altas distinciones Francesc de Vinatea, y que no celebrará en esta ocasión por segundo año consecutivo.

Morant ha puesto en valor que el 25 d'Abril se celebra el Día de Les Corts, "la institución de máxima representatividad del autogobierno valenciano" y ha considerado "una anomalía más, una anomalía política, una anomalía democrática" que la cámara, "en manos de Vox y del PP, no quiera celebrar" esta jornada. "Han renunciado a defender los intereses y los derechos de los valencianos y las valencianas", ha reprochado a ambas formaciones.

Por su parte, Verónica Marcos, preguntada por estas declaraciones de la dirigente del PSPV y ministra del Gobierno de España, ha sostenido que el autogobierno "no va a ser recuperado con los socialistas porque no existe" con ellos: "Practican el autogobierno de pancarta, de boquilla, de un día nada más".

Sin embargo, la diputada del PP ha considerado que este "se practica pidiendo la financiación y todo lo que los valencianos necesitamos", a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez "nos da la espalda", ha denunciado. "Morant, que se las da de autogobierno y defender a los valencianos, es más 'sanchista' que valencianista y eso lo está demostrando día a día", ha apostillado.

EJERCER EL AUTOGOBIERNO DESDE EL CONSEJO DE MINISTROS

Además, Marcos ha animado al PSPV a desbloquear la renovación de los órganos estatutarios y ha incidido en que algunas de ellas directamente "se encuentran descabezadas por el fallecimiento de sus dirigentes" y otras como la Sindicatura de Greuges, cuyo síndic, Ángel Luna, que ha comparecido este mismo jueves en la comisión de Peticiones de Les Corts para presentar el informe anual de gestión de la institución, "tienen que renovarse en breve". De hecho, ha apuntado que el propio Luna fue votado "hace siete años por el PP para desbloquear nuestras instituciones de autogobierno".

La parlamentaria 'popular' ha instado a Morant a "ejercer el autogobierno" desde el Consejo de Ministros en el que se sienta, "por ejemplo, pidiendo que se retirara el recurso que ha impuesto el Gobierno a la ley valenciana de costas, que tanto perjudica a los valencianos". "Si tanto quiere practicar el autogobierno, debería pedir la ejecución de las obras que, por ejemplo, hubieran salvado vidas el día de la dana o la ejecución de las ayudas a los afectados", ha argumentado.

Marcos también ha reprochado a la líder del PSPV que haya "abandonado su agenda como ministra, por la que se le pagan más de 80.000 euros al año todos los españoles", y haya acudido este jueves a la Comunitat Valenciana para "ejercer como candidata a la Generalitat Valenciana", y por eso mismo le ha instado a "velar por los valencianos y por lo que necesitamos los valencianos".

"Y ya que la jefa de todos los valencianos, tendría que también dar explicaciones por todos los escándalos que estamos conociendo últimamente de los socialistas valencianos. Parece ser que las bolsas de dinero no solamente iban a Ferraz, sino también a la sede del PSPV, según ha dicho la Guardia Civil en un informe", ha deslizado, para seguidamente afear a Morant que no tenga "nada que decir" al respecto, ni tampoco sobre el procesamiento del hermano de Ximo Puig.

Sobre este asunto, ha preguntado a la secretaria general de los socialistas valencianos si va a pedir "alguna responsabilidad política" y también si va a explicar dónde están los 25 millones de euros que desaparecieron del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que es una institución de la que ella es responsable".