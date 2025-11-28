El PP replica a Morant sobre Pérez Llorca: "Le pesa que sea una persona de la que todo el mundo habla bien"

El síndic del PP, Nando Pastor, durante el debate de investidura del nuevo president de la Generalitat valenciana, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Fernando Pastor, ha replicado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, sobre el recién investido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca: "Le pesa que sea una persona de la que todo el mundo habla bien y en la que todo el mundo tiene depositada la confianza para que continúe generando bienestar y progreso en esta tierra".

Así lo ha manifestado, en un comunicado, en respuesta a la líder socialista en la Comunitat Valenciana, que este viernes desde València ha considerado que Llorca es "más de lo mismo" que su antecesor, Carlos Mazón. Preguntada sobre qué horizonte se abre ahora en la Comunitat Valenciana, ha respondido que "nada esperanzador".

"Pérez Llorca es más de lo mismo. Ayer intentaron vendernos que cambiaba algo pero, en realidad, no ha cambiado nada", ha asegurado la también líder de los socialistas valencianos, que ha hecho hincapié en que el recién investido 'president' es "la mano derecha" de Carlos Mazón.

Por contra, Nando Pastor ha defendido que la Comunitat Valenciana "está gobernada por el partido que mayoritariamente los valencianos quisieron que gobernase, es decir, el PP". Al respecto, ha valorado "la suerte que tienen los valencianos" de que está en la oposición "el partido que los valencianos quisieron también de manera mayoritaria que estuviese en la oposición, que es el PSOE".

Y ha reivindicado que el 'Pacto de Les Corts' presentado por Pérez Llorca durante su investidura "se hace en pleno debate y eso es la esencia del parlamentarismo". "Menos crispar y más trabajar para que su Gobierno ponga en marcha todas las infraestructuras necesarias", ha reclamado a los socialistas valencianos.